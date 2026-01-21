Lamar Odom rompe el silencio tras arresto en Las Vegas: “Asumo mi responsabilidad”

Tras ser detenido el pasado fin de semana en Las Vegas, Lamar Odom rompió el silencio y habló de lo sucedido. La exestrella de la NBA asumió la responsabilidad por sus acciones.

Odom comentó su situación a la cadena TMZ Sports. El exjugador de Los Angeles Lakers no desmintió ni confirmó si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna droga al momento de ser detenido por las autoridades.

“Estoy aprendiendo de esta experiencia y sigo comprometido con mi crecimiento personal (…) he trabajado duro para reconstruir mi vida, y asumir responsabilidad es una parte esencial de ese proceso”, reflexionó.

“Estoy cooperando plenamente, siendo honesto y enfocado en avanzar con integridad. Gracias a quienes continúan apoyándome”, expresó.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Odom fue detenido en una parada de tráfico por cometer dos infracciones. La primera, manejar 41 MPH por encima del límite permitido. Además, incurrió en un cambio de carril indebido.

Las autoridades de Nevada lo detuvieron y ficharon en las primeras horas de la madrugada. Tras el arresto, se presentó formalmente un cargo de DUI en la corte de Nevada. El caso quedó bajo jurisdicción corte local.

Lamar Odom y su historial de detenciones y adicciones

Se trata de la segunda vez que Odom es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La primera vez ocurrió en 2013. Casi a las cuatro de la madrugada fue detenido por un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.

Según el reporte policial, conducía su Mercedes Benz de forma “serpenteante”. Al momento de la parada de tráfico, se negó a detenerse. El informe también detalló que Odom mostró “signos objetivos de intoxicación y no pudo realizar pruebas de sobriedad de campo como se explicó y demostró”.

En ese momento sufrió la suspensión de la licencia de conducir por un año; más 36 meses de libertad condicional; $1800 dólares en multas y la asistencia a un programa de educación sobre alcohol.

Dos años después, en 2015, Odom casi muere por sobredosis al ser encontrado inconsciente en un burdel de Las Vegas. Estuvo hospitalizado y sobrevivió a seis ataques cerebrovasculares. En 2016 sufrió una recaída que le costó el fin de la relación con su esposa Khloé Kardashian.



