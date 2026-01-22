Los estados que más valoran la privacidad en EE.UU.

Un nuevo estudio de la agencia de marketing digital Local Digital arrojó luz sobre qué tan preocupados están los estadounidenses por su privacidad en internet y qué regiones lideran, o rezagan, ese interés.

A partir del análisis de búsquedas en Google relacionadas con herramientas de protección digital, como VPN, bloqueadores de anuncios y navegadores privados, la investigación dibuja un mapa claro de la conciencia online en Estados Unidos.

En promedio, el país registra 2,346 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes vinculadas a herramientas de privacidad. Este indicador sirve como termómetro del interés ciudadano por resguardar su información personal frente a estafas, rastreos publicitarios y ciberataques, amenazas cada vez más frecuentes en un entorno digital hiperconectado.

Los expertos subrayan que combinar estas herramientas con contraseñas fuertes reduce de manera significativa el riesgo de ser víctima de fraudes. Para ilustrarlo, Local Digital recurrió a la calculadora de Security.org “How Secure Is Your Password”, que estima el tiempo que tardaría una computadora en descifrar una clave. La diferencia es abismal: una contraseña como crimsonpebble25! podría resistir 1,000 millones de años, mientras que una simple como clothes caería en apenas 200 milisegundos.

Qué hace segura a una contraseña

La recomendación técnica es clara: usar entre 16 y 20 caracteres, combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y evitar secuencias previsibles o repeticiones. En tiempos donde las filtraciones de datos son moneda corriente, esta primera línea de defensa resulta crucial para proteger correos electrónicos, cuentas bancarias y perfiles en redes sociales.

Las búsquedas en internet sobre privacidad online nos dan un panorama general de cómo los estadounidenses se interesan por estar mas protegidos en la red. (Foto: Shutterstock)

Los estados más conscientes de su seguridad digital

El ranking elaborado por Local Digital muestra una fuerte presencia de estados costeros entre los más preocupados por la privacidad online, un patrón que sugiere vínculos entre urbanización, desarrollo tecnológico y hábitos digitales.

Top 10 de estados más orientados a la privacidad (búsquedas mensuales por 100,000 hab.):

1) Washington (3,781)

2) Nueva York (3,634)

3) California (3,415)

4) Oregon (3,294)

5) Florida (3,291)

6) Colorado (3,129)

7) Nevada (3,061)

8) Massachusetts (2,922)

9) Virginia (2,863)

10) New Hampshire (2,715)

Washington encabeza la lista con 3,781 búsquedas, un 62% por encima del promedio nacional. Allí, las VPN más populares son NordVPN (21,428 búsquedas), Proton VPN (7,010) y ExpressVPN (6,679), lo que refleja una preferencia por servicios consolidados y con buena reputación en protección de datos.

Con 3,634 búsquedas por cada 100,000 residentes, Nueva York se ubica en el segundo lugar, 55% por encima del promedio. NordVPN domina ampliamente con 159,272 búsquedas mensuales, seguida por Surfshark (59,768) y ExpressVPN (15,693). El perfil urbano, la densidad poblacional y la intensa actividad económica explican, en parte, la elevada conciencia sobre los riesgos digitales.

California alcanza el tercer puesto con 3,415 búsquedas, un 46% por encima del promedio nacional. NordVPN (83,402), ExpressVPN (32,023) y Proton VPN (28,960) lideran las preferencias. Las estrictas leyes estatales sobre privacidad y la concentración de empresas tecnológicas refuerzan la cultura de protección online.

Oregon y Florida, con cifras casi idénticas, consolidan la tendencia costera: ambos estados muestran un interés 40% superior al promedio por herramientas de privacidad.

Los estados menos preocupados por su privacidad

En el extremo opuesto, varios estados del sur y del interior registran niveles notablemente más bajos de búsquedas, revelando una brecha regional marcada.

Los 10 de estados menos orientados a la seguridad digital:

1) Mississippi (1,270)

2) Louisiana (1,555)

3) Arkansas (1,699)

4) West Virginia (1,715)

5) South Dakota (1,783)

6) Kentucky (1,812)

7) Alabama (1,844)

8) Alaska (1,858)

9) Iowa (1,933)

10) South Carolina (1,933)

11) North Dakota (1,990).

Mississippi cierra la lista con un 46% por debajo del promedio nacional y menos de la mitad del nivel registrado en Washington. Louisiana y Arkansas completan el trío con menor interés, confirmando que los estados del sur tienden a mostrar menor preocupación por la privacidad online.

West Virginia aporta otra clave interpretativa: su carácter rural y baja densidad poblacional refuerzan la hipótesis de que la urbanización está asociada a una mayor conciencia digital.

Una brecha que plantea desafíos

El estudio evidencia un contraste entre regiones costeras e interiores, así como entre zonas urbanas y rurales. Donde hay mayor conectividad, innovación tecnológica y exposición a servicios digitales, también hay más atención a los riesgos. En cambio, en áreas con menor adopción tecnológica, la privacidad suele ocupar un lugar secundario.

Más allá de la ubicación geográfica, los especialistas recomiendan adoptar hábitos simples para elevar el nivel de protección:

* Utilizar VPN confiables al navegar

* Instalar bloqueadores de anuncios y rastreadores

* Cambiar contraseñas periódicamente

* Activar la autenticación de dos factores

* Evitar redes Wi-Fi públicas sin protección

En un contexto donde las estafas y los robos de identidad crecen año tras año, la privacidad digital dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad básica. El mapa que traza Local Digital no solo muestra quiénes están más atentos, sino también dónde hay una oportunidad urgente para educar y prevenir. Proteger la información personal ya no es un gesto técnico: es una forma moderna de cuidar la propia seguridad.

Sigue leyendo:

* La contraseña más utilizada por usuarios en 2025 y que debes olvidar

* Cómo sacar intrusos de tu WiFi: 5 pasos y jamás volverán a conectarse

* 5 usos valiosos que puedes darle a tu pendrive y que quizás no conocías