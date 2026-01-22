Oscar 2026: ‘Sinners’ rompió el récord con 16 nominaciones

Este jueves se ha publicado la lista de nominados para la entrega número 98 de los premios Oscar. Entre todas las nominadas resalta ‘Sinners’ por romper el récord de número de nominaciones en la historia de la premiación.

‘Sinners’ obtuvo 16 nominaciones, superando las 14 nominaciones que tenían ‘About Eve’ (1950), ‘Titanic’ (1997) y ‘La La Land’ (2016). Entre las nominaciones se incluye Mejor Director y Mejor Guion para Ryan Coogler, estas también serían las primeras nominaciones del cineasta para los Oscar en estas categorías.

Coogler también es conocido por haber sido el director de ‘Black Panther’ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’, para el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta nominación lo convierte en el séptimo cineasta negro nominado al premio como Mejor Director, el último fue Spike Lee con ‘BlacKkKlansman’ (2018).

Además, su protagonista, Michael B. Jordan, fue nominado en la categoría de Mejor Actor. Delroy Lindo y Wunmi Mosaku fueron nominados como Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

Este no es el primer récord que rompe la película, pues tras su estreno en abril de 2025 se posicionó como la más taquillera en Estados Unidos. Ese primer puesto se lo quitó a ‘Inception’ de Christopher Nolan.

‘Sinners’ está ambienta en Estados Unidos, en los años 30. La historia está centrada en dos hermanos gemelos (ambos interpretados por Jordan) que regresan a su ciudad natal para dejar atrás sus problemas y empezar de nuevo.