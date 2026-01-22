Rafael Amaya habla de su regreso como Aurelio Casillas en ‘El Señor de los Cielos’

El actor Rafael Amaya contó en el programa En Casa con Telemundo las expectativas que tiene con su regreso a la exitosa serie El Señor de los Cielos.

En su visita al show de entretenimiento, el intérprete de Aurelio Casillas comentó que se siente sumamente emocionado de formar de nuevo parte de esta producción. “Siento mucho compromiso, estoy muy alegre, muy contento. Básicamente, este es un homenaje a todos los fans que han visto la serie desde la temporada número uno, hasta la décima, porque estoy seguro de que la van a ver”.

El artista explicó que en esta temporada número 10 reflejarán al poder, la traición y los problemas de su personaje.

“Llega un punto en el que Aurelio tiene que enfrentar el problema mayor, que muchos de nosotros tenemos a cierta edad, que es la traición de la familia. Ellos, como te conocen tan bien, saben dónde pegarte y Aurelio entra a esa disyuntiva de si los mata o no”, comentó.

El protagonista de la serie El Señor de los Cielos comentó que decidió volver a esta historia por el amor que el público le expresaba. “Fue una fuerza natural imposible de llevar, que tuvimos que reaccionar ante eso y hacer un llamado a todos los creadores de esta serie icónica y la más vista de todos los tiempos”, afirmó.

El mexicano comentó que tenía otros proyectos, pero lo convencieron para retomar su exitoso papel.

Pero este no es el único rol que tiene, ya que además fue oficializado como director ejecutivo en esta temporada. “Es una responsabilidad, por eso digo que esta va a estar mejor porque ya hay intereses de por medio, más que personales y sobre todo porque la época que está viviendo Aurelio es similar a la que estamos viviendo en muchas etapas de nuestras vidas”, afirmó.

El artista reveló que pronto empezarán las grabaciones y por eso se siente feliz de lo que verá el público en la pantalla.

Sigue leyendo:

· Rafael Amaya desde Univision rompió el silencio tras salir de Telemundo

· Rafael Amaya aclara los rumores y revela si desea casarse con su mánager

· El Señor de los Cielos 9: Itatí se pone nerviosa con Rafael Amaya en las escenas de cama