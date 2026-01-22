Republicanos y 7 demócratas aprueban más fondos para ICE a pesar de abusos, acusan organizaciones

Los republicanos en la Cámara de Representantes y siete demócratas avanzaron con el proyecto de ley de asignación de fondos para 2026, bajo el proyecto de ley de Seguridad Nacional, el cual otorga $64.4 mil millones.

Aunque hay un recorte en los fondos para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en $1.3 mil millones, se mantienen $10 mil millones para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual tendrá fondos extra de $75 mil millones bajo la llamada ‘Gran y Hermosa Ley’ o BBB.

El proyecto de ley busca reforzar la aplicación de la ley migratoria al asignar $20 millones para cámaras corporales para los oficiales de ICE y CBP.

ICE recibiría bajo la BBB $75 mil millones de dólares, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene acceso a $190 mil millones.

El proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional se aprobó con 220 votos a favor y 207 en contra, mientras que el resto de los proyectos se aprobaron con 341 votos a favor y 88 en contra.

Los demócratas que apoyaron el proyecto de Seguridad Nacional son: Jared Gold (Maine), Henry Cuéllar (Texas) –recién perdonado por el presidente Donald Trump por delitos de corrupción–, Marie Gluesenkamp Pérez (Washington), Tom Suozzi (Nueva York), Don Davis (Carolina del Norte), Laura Gillén (Nueva York) y Vicente González, también de Texas.

Los proyectos de ley presupuestal deben ser aprobados por el Senado máximo el 30 de enero, cuando es la fecha del próximo cierre de gobierno.

Más dinero sin vigilancia

Organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes criticaron el proyecto de ley, que si bien limita a $3.8 mil millones el gasto en camas para detenciones, pero podrá obtener recursos de la BBB.

Entre las peticiones de organizaciones estaban que el Congreso bloqueara los ataques racistas de las fuerzas de seguridad migratorias –al enfocarse a latinos bajo sospecha de ser indocumentados–, restringir el papel de la Patrulla Fronteriza en operaciones lejos de las fronteras y limitar la capacidad del DHS para remover fondos de otros programas.

“Este proyecto de ley también surge en medio del temor y la indignación pública en respuesta a los abusos y la violencia generalizados por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo su continuo y creciente ataque a Minneapolis”, acusó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “Las recientes encuestas de opinión pública tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis muestran que el índice de aprobación del ICE está en su nivel más bajo desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025”.

ACLU advierte que si el Senado aprueba el proyecto de ley, eso representaría un sello de aprobación para el ICE y, de algún modo, avalar la impunidad sobre abusos reportados contra inmigrantes e incluso ciudadanos estadounidenses, violando derechos constitucionales.

“El voto de la Cámara a favor de un financiamiento excesivo para ICE, sin medidas significativas de rendición de cuentas, está completamente desfasado de las encuestas que muestran que la mayoría de los votantes se oponen a los ataques de ICE y la Patrulla Fronteriza contra nuestras comunidades”, lamentó Kate Voigt, asesora principal de políticas de ACLU. “El proyecto de ley no logra frenar a ICE y la Patrulla Fronteriza en un momento en que están involucrados en un ataque sin precedentes contra nuestros derechos, seguridad y estilo de vida democrático”.

Críticas a los siete demócratas

Los grupos de derechos humanos Fight for the Future y Mijente criticaron a los siete demócratas que se sumaron a los republicanos. Solamente el representante republicano Thomas Massie (Kentucky) votó en contra.

“Hoy, siete demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de una propuesta que fortalecería aún más a la violenta agencia ICE, mediante un aumento en la financiación del DHS, lo que inevitablemente incluye una expansión de la tecnología de vigilancia”, acusaron los grupos de derechos humanos y de inmigrantes.

Agregaron que la decisión de los republicanos y los siete demócratas se produce a pesar de las muertes Renee Good, Silverio Villegas González y Keith Porter.

“En todo el país, comunidades y líderes exigen el fin de las atrocidades cometidas por el ICE. En lugar de detenerlas, los líderes demócratas siguen actuando como si un sistema basado en la crueldad y la represión pudiera reformarse”, criticó Cat Carrillo, organizadora de Mijente. “Las comunidades están observando, el mundo está observando, y estamos listos para actuar y garantizar que quienes continúan traicionando a la comunidad con sus votos rindan cuentas”.

Los grupos recordaron que hubo una campaña y miles de personas llamaron a las oficinas de los legisladores para rechazar la financiación, mientras más de 50 organizaciones tecnológicas y de justicia enviaron una carta instando al Congreso a bloquear el paquete de financiación y votar NO a la propuesta.

“Mientras los vecindarios de Minnesota y de todo el país luchan por sus vidas para proteger a sus vecinos, hoy siete demócratas votaron para canalizar aún más dinero a sus agresores, asegurando que ICE tenga las herramientas y los recursos para vigilar y destruir sus comunidades”, lamentó Reem Suleiman, directora de campaña de Fight For the Future.

