Sasha Sokol revela que Luis de Llano no ha cumplido con la petición más importante de su sentencia

A pesar de la serenidad que siente tras haber ganado el proceso legal contra Luis de Llano, a quien acusó de haber mantenido una relación sentimental con ella cuando era adolescente, Sasha Sokol expresó su inconformidad porque el productor aún no cumple cabalmente con todas las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante un breve encuentro con la prensa, la intérprete explicó que, aunque el productor ya cumplió con la mayoría de las exigencias que le hicieron las autoridades, sigue pendiente la que considera fundamental: ofrecer una disculpa pública.

“Yo pedí cuatro cosas: la primera es que él no vuelva a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente, la segunda es que haya una multa, también que tome un curso de capacitación, que ya presentó la constancia, y la cuarta y más importante para mí es la disculpa pública. La fecha de vencimiento para presentarla era el 9 de enero y hasta hoy no la han presentado”, declaró Sokol.

La cantante también se refirió a las críticas que suelen enfrentar las personas que deciden denunciar abusos muchos años después de haber ocurrido, y subrayó que el silencio de las víctimas suele estar ligado al miedo y a la desconfianza en el sistema.

“Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, uno calla porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no te va a creer y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes, entonces creo que es bien importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno, desde la trinchera en que cada uno esté, juega para que esto sea así y no juzgar de esa manera”, sostuvo.

Finalmente, la exintegrante de Timbiriche manifestó su orgullo por el impacto legal que tuvo su denuncia y celebró que su caso haya contribuido a generar un cambio que beneficie a otras víctimas de abuso, aun cuando los hechos hayan ocurrido tiempo atrás.

“Afortunadamente los tiempos cambian. Como ustedes saben, desde el 25 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia sentó un solo precedente con mi caso sino una jurisprudencia que hará que casos como el mío de abuso sexual infantil, por la vía civil, no prescriban. Por supuesto que las cosas cambian”, concluyó.

