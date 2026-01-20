“Se siente genial”: John Harbaugh agradece respaldo de Trump en su presentación con New York Giants

La primera persona que vinculó el nombre de John Harbaugh con New York Giants fue Donald Trump. Este martes, casi dos semanas después, la contratación fue un hecho y el entrenador aprovechó su presentación con la franquicia para agradecer el respaldo del jefe de la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa, Harbaugh, que pasó 18 temporadas con Baltimore Ravens, se mostró feliz y entusiasmado en lo que fue su primera charla con los reporteros como entrenador del conjunto neoyorquino.

Harbaugh fue cuestionado sobre el apoyo y la recomendación laboral que Trump publicó sobre él hace unos días en su red social Truth Social. El entrenador no desestimó el apoyo y describió sus sensaciones.

“Se siente realmente genial”, dijo sobre el apoyo del presidente. “También me di cuenta en esa publicación que dijo: ‘John acepta el trabajo’, así que pensé que John Mara podría haber tenido algo que ver con eso”, confesó.

Harbaugh habló durante unos 20 minutos en su presentación como nuevo entrenador de New York Giants, franquicias la que consideró la más icónica de la NFL.

El último guiño de Trump a John Harbaugh

Cuando salía de la final del fútbol americano colegial que Indiana Hoosiers ganó 27-21 a Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium, Trump opinó sobre la nueva contratación de los Giants.

Trump, que ofreció unas declaraciones a la prensa a pie de pista antes de abordar el avión presidencial de retorno a Washington, puntualizó que no estaba seguro de si tenía alguna influencia sobre la decisión de New York Giants con la firma de Harbaugh.

No obstante, se mostró feliz y celebró la llegada del exentrenador de Baltimore Ravens, a quien calificó como un gran estratega de buena familia.

“Tienen un gran entrenador (…) me gusta el entrenador. Me gusta su hermano. Vinieron a verme hace unos tres meses. Vinieron a verme a la Casa Blanca con su madre y su padre, porque a la madre le gusto, y al padre le gusto y creo que les gusto”, dijo.

“Es un gran entrenador y le va a ir bien con los Giants, al igual que a su hermano. Tienen algo muy especial en la sangre. Y estoy feliz por los Giants. Tienen un gran entrenador”, añadió.

La sugerencia de Trump a New York Giants

A comienzos de enero, horas después de que John Harbaugh fuese despedido de Baltimore Ravens luego de 18 temporadas, Trump utilizó su red social, Truth Social, para dar una recomendación laboral al coach frente a los equipos de la NFL.

“Contraten a John Harbaugh rápido. Él y su hermano son ganadores totales”, escribió. Días después, el mandatario utilizó la misma vía para sugerir a New York Giants el fichaje.

“New York Giants debería contratar, sin lugar a dudas, a John Harbaugh. ¡Y John, un gran tipo, debería aceptar el trabajo!”, escribió.

La relación entre ambos data de julio de 2025, cuando John Harbaugh y su hermano Jim Harbaugh asistieron a la Casa Blanca en compañía de sus familiares para reunirse con Donald Trump.



