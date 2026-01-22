Pedri se lesiona y se perderá varios partidos importantes con Barcelona

El FC Barcelona recibió un duro golpe con la lesión de Pedri González. El español estará un mes de baja tras confirmarse una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y se perderá varios partidos importantes.

Pedri sufre lesión muscular y estará un mes fuera con el Barcelona

El club azulgrana informó este jueves que el centrocampista canario se perderá aproximadamente cuatro semanas de competición.

Pedri se lesionó en el minuto 61 del partido de Liga de Campeones disputado el miércoles por la noche ante el Slavia de Praga, encuentro en el que tuvo que retirarse visiblemente afectado.

Tras las pruebas médicas realizadas este jueves por la mañana, los servicios médicos del Barcelona confirmaron la lesión en el bíceps femoral derecho, una dolencia que vuelve a frenar la continuidad del internacional español.

¿Qué partidos se perderá Pedri con el Barça?

La baja de Pedri afectará directamente a LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. El mediocampista no estará disponible para los siguientes compromisos:

Oviedo – 25 de enero (LaLiga)



– 25 de enero (LaLiga) Copenhagen – 28 de enero (Liga de Campeones)



– 28 de enero (Liga de Campeones) Elche – 31 de enero (LaLiga)



– 31 de enero (LaLiga) Albacete – 3 de febrero (Copa del Rey)



– 3 de febrero (Copa del Rey) Mallorca – 7 de febrero (LaLiga)



– 7 de febrero (LaLiga) Girona – fin de semana del 14 y 15 de febrero (LaLiga)



En total, el Barça afrontará al menos seis partidos oficiales sin uno de sus futbolistas más determinantes en la medular.

Un problema serio para Hansi Flick en el centro del campo

La lesión de Pedri complica especialmente la planificación de Hansi Flick, que perderá a un jugador clave por su capacidad para organizar el juego, romper líneas y dar equilibrio al equipo.

El escenario es aún más delicado en la Liga de Campeones, donde el técnico alemán tampoco podrá contar con Frenkie de Jong, sancionado para la última jornada de la fase liga.

De este modo, el Barcelona se quedará sin sus dos centrocampistas titulares en un partido europeo decisivo, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones alternativas en una zona vital del campo.

