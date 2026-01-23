Dormir mejor es posible: 5 frutas que un neurólogo recomienda para un sueño profundo

¿Es posible mejorar el descanso a través de la alimentación? La respuesta es un rotundo sí. Ciertas frutas contienen compuestos bioactivos que estimulan la producción de melatonina y calman nuestro sistema nervioso de forma natural, según el neurólogo del sueño Homero Matos.

Dormir bien también se construye durante el día. El cerebro no “se apaga” por la noche: se prepara horas antes a través de señales químicas y hormonales. Algunos alimentos, especialmente ciertas frutas, aportan precursores de melatonina, serotonina y minerales calmantes que ayudan al sistema nervioso a salir del “modo alerta”, explica el experto.

Asegura que no se trata de comer más, sino de elegir bien y respetar el momento adecuado. Si buscas optimizar tus noches, estas son las cinco frutas imprescindibles en tu próxima lista de compras:

Cerezas: la cápsula natural de melatonina

Comer un puñado de cerezas puede ayudar mejorar el sueño Crédito: Shutterstock

Son una de las fuentes naturales más potentes de esta hormona.

El dato: Consumir 200 ml de jugo de cereza o de 12 a 15 cerezas frescas (sin azúcar) unas 2 horas antes de acostarse puede aumentar el sueño profundo hasta en 84 minutos.

Kiwi: el acelerador del sueño

El kiwi contiene sustancias que pueden promover un mejor sueño. Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Gracias a su alto contenido de serotonina y antioxidantes, el kiwi es un aliado excepcional.

El dato: Consumir dos unidades antes de dormir puede acelerar la conciliación del sueño en un 42% y mejorar su duración total.

Plátano: relajante muscular natural

El plátano es rico en fibras que favorecen relajación de los músculos. Crédito: Shutterstock

Es una fuente excelente de triptófano, magnesio y potasio.

El dato: Esta combinación mineral actúa relajando directamente los músculos y el sistema nervioso. Con medio plátano es suficiente para obtener sus beneficios sin excederse en carbohidratos, ya que el exceso puede activar la digestión y elevar la glucosa.

Manzana: estabilidad cerebral nocturna

Las manzanas son ricas en quercitina, compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Crédito: Pxhere

Rica en compuestos que ayudan a reducir la inflamación cerebral y a estabilizar los niveles de glucosa. Media manzana con cáscara y bien masticada es lo ideal.

El dato: Al evitar las fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre, la manzana ayuda a prevenir los molestos microdespertares nocturnos.

Uvas moradas: poder en la cáscara

Las uvas están llenas de antioxidantes, un nuevo estudio sugiere que la melatonina está en la cáscara. Crédito: Shutterstock

La mayor concentración de melatonina en esta fruta se encuentra en su piel.

El dato: Se recomienda consumir entre 10 y 12 uvas, aproximadamente 90 minutos antes de dormir.

La despensa: el mejor botiquín para el descanso

Dormir bien se construye en el plato. Descubre cómo las porciones correctas de fruta relajan tus músculos y estabilizan tu cerebro para un descanso sin interrupciones. Crédito: Shutterstock

La alimentación funcional encuentra en la naturaleza herramientas extraordinarias para recuperar el equilibrio nocturno. Incluir frutas como la cereza, el kiwi o el plátano en la rutina diaria ayuda a regular nuestro reloj biológico.

Los expertos sostienen que la clave de un sueño reparador está en el equilibrio entre la calidad de lo que comemos y el respeto por nuestras horas de descanso. Matos hace énfasis en la importancia de elegir las porciones adecuadas para transformar un simple hábito alimenticio en un ritual de bienestar que garantice despertar con la energía necesaria para conquistar el día.

