¿Es peligroso palear nieve? Qué dice la ciencia sobre los riesgos para la salud

En medio de una temporada invernal intensa con nevadas que tienen a la ciudad blanca, Nueva York ha reclutado trabajadores de emergencia para palear nieve y hielo en paradas de autobús, cruces peatonales y bocas de incendio, ofreciendo entre $19,14 y hasta $28,71 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana para quienes lo hagan.

La oferta, publicada oficialmente por el Departamento de Saneamiento de la ciudad, apunta a mitigar los efectos de las fuertes nevadas sobre la movilidad urbana, y muchos residentes ven en ello una oportunidad económica temporal en pleno invierno.

Pero lo que puede parecer una tarea más o una forma de ganar dinero extra tiene un trasfondo que los médicos no dejan pasar por alto: palear nieve no es un simple ejercicio físico, y puede implicar riesgos importantes para la salud, especialmente del corazón.

La ciencia lo explica: por qué palear nieve puede ser peligroso

Organizaciones médicas líderes, como la American Heart Association (AHA), han advertido durante años que el esfuerzo de palear nieve puede elevar significativamente el riesgo de un evento cardíaco.

La AHA señala que remover nieve puede ser físicamente tan exigente como una prueba de esfuerzo en una caminadora debido a:

La combinación de frío extremo con esfuerzo físico intenso.

El uso repetitivo de los músculos de los brazos, lo que pone carga adicional sobre el corazón.

La respiración que se sostiene inconscientemente durante el esfuerzo, lo que eleva tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial.

El aire frío que contrae los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo de sangre y oxígeno al corazón.

Estas condiciones generan lo que los expertos llaman una “tormenta perfecta” para los riesgos cardiovasculares, especialmente en personas que no están acostumbradas al ejercicio o que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes o colesterol alto.

Un estudio citado por medios especializados también sugirió que en días posteriores a nevadas intensas, los hombres experimentan un aumento en hospitalizaciones por infarto y en muertes por causas cardíacas comparado con días sin nieve.

Riesgo palero: lo que muestran los datos históricos

Según informes previos basados en datos de hospitales estadounidenses entre 1990 y 2006, casi 200,000 personas acudieron a salas de emergencia por lesiones relacionadas con palear nieve, y más de 1,600 murieron por problemas cardíacos en el proceso.

Esto no significa que todas las personas estén en riesgo, pero sí que el peligro existe y es estadísticamente real, especialmente para quienes:

Tienen más de 40 años.

Tienen antecedentes de enfermedades cardíacas.

Llevan una vida sedentaria.

Tienen obesidad o hipertensión.

Tienen factores de riesgo cardiovasculares no controlados.

Señales de alerta que no deberías ignorar

Si decides palear nieve a pesar de las advertencias, la evidencia médica es categórica: detente y consulta ayuda médica si sientes cualquiera de los siguientes síntomas:

Dolor o presión en el pecho.

Dificultad para respirar.

Sudor frío sin motivo.

Mareos o náuseas.

Dolor que irradia hacia brazo, cuello o mandíbula.

¿Qué dicen los expertos para hacerlo con menos riesgo?

Aunque la recomendación más segura es evitar palear si tienes problemas cardíacos o no estás en forma, estos consejos ayudan a reducir el estrés físico:

Hacer calentamiento previo antes de empezar.

Vestirte en capas para mantener la temperatura corporal.

Usar una pala liviana y ergonómica.

Intentar empujar la nieve en vez de levantarla.

Tomar descansos frecuentes.

Evitar esfuerzos prolongados y continuos.

Además, utilizar un soplador de nieve mecánico en lugar de una pala puede implicar un esfuerzo menos intenso para el corazón en algunos casos.

¿Vale la pena arriesgar la salud por dinero?

Lo que en algunos anuncios puede parecer una buena oportunidad económica —ganar casi $30 por hora por palear nieve— debe sopesarse con los riesgos físicos reales que muchas personas enfrentan al realizar esta actividad bajo condiciones de frío extremo.

Si estás considerando esta opción, una evaluación médica previa y conocer tus límites físicos es una decisión sensata. Al fin y al cabo, ganar dinero puede no valer la pena si implica un riesgo serio para tu corazón.

