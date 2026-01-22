10 trucos para sufrir menos el frío con temperaturas bajo cero

Las temperaturas bajo cero no son un juego. Cuando el termómetro cae por debajo del punto de congelación, el cuerpo empieza a perder calor rápidamente, y el frío puede convertirse en un problema real: no solo para tu bienestar físico, sino también para tu rutina diaria, tu descanso y tu productividad.

Descubre 10 trucos clave para protegerte del frío extremo y mantenerte abrigado, cómodo y seguro cuando las temperaturas bajan de cero grados. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Claves para mantenerte seguro en temperaturas bajo cero

Cuando toca enfrentar un temporal invernal con mínimas de -12 °C y ráfagas de viento helado que cortan la piel, es clave saber cómo tomar medidas para cuidar la salud y evitar congelarnos. No hay dudas: el frío se puede soportar mucho mejor si sabés cómo enfrentarlo.

No se trata solo de abrigarte más, sino de hacerlo mejor. Tampoco tienes por qué encerrarte todo el día, sino aprender a protegerte con inteligencia.

Cómo sobrevivir al frío extremo sin perder la comodidad

Una tormenta invernal masiva está lista para traer nieve y hielo intensos a la mayor parte de la mitad oriental del país este fin de semana, comenzando el viernes y continuando hasta el domingo, cubriendo las llanuras del sur, el sur, los estados del Atlántico medio y el noreste.

En esta guía reunimos 10 trucos clave para enfrentar temperaturas bajo cero sin sufrirlas. Sirven tanto si vivís en una zona fría como si estás de viaje en invierno, acampando en la nieve o simplemente salís a la calle cuando el clima se vuelve hostil.

Usa el sistema de capas, no solo abrigo grueso

El secreto no es un solo abrigo gigante, sino varias capas bien pensadas:

Una capa base térmica (que mantenga el calor corporal).

Una capa intermedia (como polar o lana).

Una capa externa impermeable y cortaviento.

Este sistema permite regular mejor la temperatura y evitar que el sudor te enfríe.

Un automovilista limpia el hielo y la nieve del parabrisas de un vehículo durante una tormenta invernal. Crédito: David Zalubowski | AP

Protege extremidades: manos, pies y cabeza

Por las manos y los pies se pierde mucho calor. Usa:

Guantes térmicos o dobles (lana por dentro, impermeable por fuera).

Calcetines gruesos y, si podés, botas con suela aislante.

Gorro que cubra orejas, o pasamontañas. Más del 30% del calor corporal se va por la cabeza.

No te olvides del cuello

Un cuello expuesto puede arruinar tu día. Usá bufandas, cuellos polares o balaclavas para mantenerlo cubierto. El calor de esta zona influye en todo el cuerpo.

Evita la ropa de algodón

El algodón retiene la humedad y pierde capacidad térmica cuando se moja. Opta por telas como lana merino, poliéster técnico o materiales sintéticos diseñados para climas fríos.

Mantén el cuerpo en movimiento

El frío se siente más cuando estás quieto. Si tienes que esperar afuera, mantente en movimiento suave: puedes caminar, mover los dedos o subir y bajar escaleras. Activar la circulación ayuda a mantener la temperatura corporal.

Hidratate (aunque no tengas sed)

En invierno el cuerpo se deshidrata igual que en verano, pero sentimos menos sed. Toma agua caliente, caldos, infusiones o bebidas isotónicas. Estar bien hidratado mejora la circulación y ayuda al organismo a conservar calor.

Come alimentos energéticos y calientes

El cuerpo necesita más energía para generar calor cuando hace frío. Come frutas secas, chocolate, pan integral, sopas, caldos y proteínas. Evita comidas pesadas que dificulten la digestión.

Calienta previamente tus prendas

Si tienes acceso a calefacción o secadora, pon unos minutos tu abrigo, guantes o botas cerca de una fuente de calor antes de salir. El impacto del frío se reduce si sales ya abrigado.

Usa plantillas térmicas o calentadores químicos

En climas muy fríos, puedes sumar plantillas térmicas reutilizables o bolsitas de calor químico para manos y pies (duran entre 6 y 10 horas). Son livianas, baratas y muy efectivas.

Prioriza el descanso y el sueño reparador

El frío extremo agota más de lo que parece. Dormir bien y mantenerte descansado fortalece el sistema inmune y mejora la tolerancia al frío. Usa frazadas térmicas, pijamas de invierno y mantén cerradas puertas y ventanas por la noche.

A sacar los abrigos y los paraguas para el fin de semana. Crédito: Nam Y. Huh | AP

Qué no hacer nunca cuando hay temperaturas bajo cero

No salgas con el pelo mojado. Se congela y baja tu temperatura corporal.

No bebas alcohol: da falsa sensación de calor pero dilata los vasos sanguíneos y acelera la pérdida de calor.

No ignores señales del cuerpo: entumecimiento, piel pálida o dolor son señales de hipotermia o principio de congelamiento.

Medidas de seguridad ante la amenaza de una tormenta invernal masiva

La tormenta del fin de semana dejará nieve y hielo desde la costa del golfo hasta el noreste. Viajar será extremadamente difícil y se esperan cortes de energía significativos.

La Cruz Roja Americana se está preparando para la tormenta organizando equipos de voluntarios para abrir centros de calentamiento o refugios si es necesario y preparando a nuestros Equipos de Acción ante Desastres para responder de forma remota si es necesario. cómo mantenerlas seguras en clima frío.

Sus consejos:

Manténgase abrigado y cálido en el interior. Si su hogar está demasiado frío, vaya a una biblioteca pública, un centro comercial o un centro de calentamiento.

Tenga cuidado con los calefactores y las chimeneas para evitar incendios. Mantenga todo lo que pueda incendiarse al menos a 3 pies (aproximadamente 1 m) del calor. Apague los calefactores portátiles cuando salga de la habitación o se disponga a dormir. Encuentre más información sobre cómo calentar su hogar de manera segura aquí.

Si tiene que salir, utilice capas de ropa holgada, un abrigo, un gorro, guantes y botas resistentes al agua. Utilice una bufanda para cubrirse la cara y la boca.

Tenga cuidado al caminar sobre nieve o hielo, y evite el sobreesfuerzo al palear la nieve. Si es posible, trabaje con un compañero y tómese descansos frecuentes.

Sigue estas recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas y no olvides cuidar a las mascotas: sufren mucho el frío también.

