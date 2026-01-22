Nueva York contrata paleros de nieve de emergencia: pagan hasta $28.71 por hora

Ante la temporada invernal, la ciudad de Nueva York abrió el registro para contratar paleros de nieve de emergencia, un trabajo temporal que permite generar ingresos ayudando a mantener seguras las calles y espacios públicos durante tormentas de nieve.

¿En qué consiste el trabajo?

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) está contratando personal temporal para retirar nieve y hielo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y otras áreas públicas.

El objetivo es garantizar la movilidad y seguridad de peatones y servicios de emergencia.

Requisitos para registrarse

Las personas interesadas pueden inscribirse como paleros de nieve si cumplen con los siguientes criterios:

-Tener al menos 18 años de edad.

-Estar autorizado para trabajar legalmente en Estados Unidos.

-Poder realizar trabajo físico pesado.

Registro abierto: qué debes llevar

El registro ya se encuentra disponible y requiere acudir a una cita previa. Para completar el trámite, es obligatorio presentar:

1. Dos fotografías tamaño pasaporte (cuadradas, de 1.5 pulgadas y del mismo estilo).

2. Tarjeta del Seguro Social.

3. Dos identificaciones (original y copia), que pueden ser:

-Licencia de conducir

-Pasaporte

-Identificación escolar con foto

-Tarjeta IDNYC

Las autoridades aclaran que no se debe acudir a la cita si se presentan síntomas de COVID-19.

Puedes registrarte para aplicar por el empleo haciendo clic aquí.

Pago y forma de cobro

El salario base es de $19.14 por hora, pero aumenta a $28.71 por hora después de haber trabajado más de 40 horas en una misma semana.

El pago se realiza mediante cheque y normalmente tarda entre 4 y 6 semanas, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 12 semanas.

Un empleo temporal con alta demanda

Este programa suele activarse en momentos clave del invierno, cuando las tormentas elevan la necesidad de personal.

Para muchos residentes, representa una oportunidad de ingreso adicional durante los meses más fríos del año.

