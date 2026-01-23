Hispanic Federation truena contra decisión del DOE de cancelar millones en fondos para paneles solares en Puerto Rico

NUEVA YORK – La Federación Hispana, que agrupa un centenar de organizaciones de servicio a la comunidad latina, condenó este jueves la cancelación del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) por el gobierno federal, lo que elimina hasta $350 millones de dólares para instalaciones de energía solar para hogares de bajos recursos en la isla y exigió su restablecimiento.

De acuerdo con Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación, esta decisión afectará a puertorriqueños que dependen de equipos médicos, en momentos en que la isla enfrenta constantes interrupciones en el servicio eléctrico, lo que llevó al Gobierno en diciembre a presentar una demanda contra la empresa encargada, LUMA Energy para cancelar el contrato por ese servicio .

“Miles de hogares se verán privados de este equipo (para recibir energía solar y pilas) que podría salvarles la vida. Esta decisión no solo es cruel, sino también ilegal, ya que los fondos ya habían sido asignados por el Congreso”, indicó en un comunicado Miranda.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) informó de la cancelación de los fondos para instalaciones de energía solar el pasado 9 de enero.

Miranda acusó a la gobernadora de la isla, Jenniffer González, de ser “cómplice” con la Administración del presidente Donald Trump para despojar a los puertorriqueños de los fondos, lo que considera una acción “devastadora”.

“En lugar de proteger a sus electores, la gobernadora González tomó una decisión política calculada que deja a familias vulnerables expuestas a las duras condiciones de una red eléctrica inestable. Afirmar que los fondos se reasignarán para beneficiar a ‘todos los puertorriqueños’, sin describir un plan es pura palabrería”, afirmó.

El líder de la Federación Hispana recordó que, además de estos fondos, el Congreso ha asignado $18,000 millones de dólares para reconstruir la red eléctrica de la isla.

“La cancelación de este programa es una traición a miles de puertorriqueños que dependen de equipos médicos eléctricos, a las comunidades que reciben el servicio después de un apagón y a quienes han perdido a seres queridos debido a apagones”, argumentó.

“La Federación Hispana exige la revocación inmediata de esta decisión y pide al Congreso que proteja los fondos prometidos a estas familias”, sostuvo.

