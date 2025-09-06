DOE dice que recuperación total de la red eléctrica en Puerto Rico tomará tiempo, pero dan seguimiento a órdenes de Wright

NUEVA YORK – El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) dijo a El Diario que la reparación y modernización total de la red eléctrica en Puerto Rico tomará tiempo, pero que le están dando seguimiento a las acciones encaminadas por el secretario Chris Wright para estabilizar y fortalecer el sistema.

Este rotativo contactó a la oficina de prensa del DOE para solicitar una actualización sobre el estatus de las medidas tomadas por Wright y su esquipo, en específico, las dos órdenes de emergencia que fueron extendidas el mes pasado en respuesta a la crisis eléctrica.

En declaraciones escritas, la agencia indicó que continúan con los esfuerzos para que entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy cumplan con las mismas en coordinación con la Administración de la gobernadora Jenniffer González.

“El Departamento de Energía está trabajando con la gobernadora Jenniffer González-Colón y el liderazgo energético de Puerto Rico para estabilizar y fortalecer la red eléctrica de la isla”, indicó un portavoz del DOE.

“Bajo la autoridad del secretario Wright, el DOE redirigió $365 millones para apoyar soluciones prácticas más rápidas y actividades de emergencia en beneficio de la infraestructura crítica. El DOE también extendió dos órdenes de emergencia de la Sección 202(c) para facultar al gobierno de Puerto Rico a implementar soluciones prácticas para restaurar la frágil red”, mencionaron desde la oficina sobre las acciones tomadas hasta el momento.

El Departamento, sin embargo, reconoció que la recuperación total del sistema eléctrico en el territorio tomará tiempo.

“Si bien la recuperación total llevará tiempo, dadas las décadas de mantenimiento postergado y la respuesta ineficaz de la Administración anterior a los desastres naturales, la administración Trump se compromete a brindar un sistema energético más resiliente y asequible para la población de Puerto Rico”, concluyeron.

El pasado 14 de agosto, el DOE anunció una prórroga a las dos órdenes de emergencia con el fin de fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico.

Los decretos habían sido emitidos el 16 de mayo en virtud de la sección 202(c) de la Ley Federal de Energía.

“Mientras Puerto Rico se prepara para lo que históricamente ha sido la parte más intensa de la temporada de huracanes, el Departamento de Energía (DOE) extiende dos órdenes 202(c) emitidas previamente”, lee un comunicado de la agencia para esa fecha.

La primera disposición firmada por Wright ordena a la AEE a continuar despachando las unidades de generación necesarias para mantener la confiabilidad de la red y cerrar la brecha en la capacidad de generación. Bajo el organigrama privatizado actual, es la compañía Genera PR la encargada de los activos de generación de la Autoridad.

De acuerdo con el DOE, el problema de déficit de generación requiere iniciativas urgentes de mantenimiento y conversión de combustible que actualmente no se pueden implementar de manera eficiente, ya que desconectar las unidades para dichas actividades probablemente tendría un impacto negativo en la red.

“Según la Actualización Provisional de Adecuación de Recursos del Sistema Eléctrico de Puerto Rico para el verano de 2025 (Actualización de Verano de Adecuación de Recursos de 2025), si no se toman medidas, se espera que Puerto Rico experimente una grave insuficiencia de reservas de capacidad desde mayo de 2025 hasta octubre de 2025”, advirtió la agencia al momento de circular la orden.

La segunda orden establece que la AEE debe avanzar en las labores de manejo de vegetación en las líneas eléctricas para las que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) obligó unos $2,000 millones de dólares. Lo anterior es una de las causas principales de los apagones en la isla.

“LUMA estima que el beneficio de una limpieza completa de la vegetación en las líneas de transmisión de 115 kV y 230 kV, de inmediato, podría resultar en una reducción total de más del 80 % de los eventos, o en la evitación de más de 1.76 millones de interrupciones a clientes (CI) y más de 1,200 millones de minutos de interrupción a clientes (CMI). La totalidad de estos beneficios se materializaría una vez completada la limpieza completa”, menciona el documento.

En junio del año pasado, la empresa anunció que iniciaba el despeje en más de 16,000 millas de líneas y equipos eléctricos. Se suponía que los procesos empezaran en el 2023.

La extensión de las órdenes entró en vigor el 15 de agosto hasta el 12 de noviembre.

En la información provista a este medio no se especifica de qué manera, si de alguna, las autoridades en la isla han agilizado los procesos sobre los que fueron emplazados en las órdenes.

Los $365 millones del Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF)

En cuanto a los $365 millones, el DOE se refiere a los fondos federales asignados por el Congreso para “Comunidades Resilientes”. Ese programa se nutría del llamado Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF), parte de la Ley Consolidada de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 2023.

Los $365 millones formaban parte del bote de $1,000 millones que fue destinado para el territorio para financiar paneles de energía solar en techos con sistemas de baterías.

Mediante “Comunidades Resilientes” se buscaba habilitar con estos equipos instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública y privadas multifamiliares subsidiadas.

La asignación también se usaría para financiar el programa “Acceso Solar”, enfocado en la instalación de placas solares, pero en viviendas de familias de bajos recursos y vulnerables.

En el caso de ese último programa, se limitó el financiamiento, prácticamente, a la mitad, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Varias organizaciones como Hispanic Federation y la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, especializadas en el tema de la transición a energía renovable, le pidieron al DOE que mantuviera intacto el financiamiento para los programas, según fue dispuesto por la legislatura en Washington D.C.

Argumentaban, entre otras cosas, que armar estructuras con sistemas de energía solar es la forma más resiliente y rápida en que los puertorriqueños pueden responder a los apagones, particularmente durante emporada de huracanes, ya que no dependen directamente de la respuesta de la AEE a nivel central.

También plantean que depender de LUMA y Genera para la energía los mantiene sujetos a los vaivenes del mercado y al alza en el precio del combustible.

La argumentación del DOE para redireccionar los fondos fue que le permitiría a la agencia atender las causas fundamentales de la inestabilidad de la red.

“Con el liderato del presidente Trump, el Departamento de Energía se centra en fortalecer la red eléctrica americana y garantizar el suministro confiable de electricidad en todo el país, y en ningún otro lugar esto es más necesario que en Puerto Rico”, declaró el secretario como parte del anuncio el pasado 25 de mayo.

“Al redirigir estos fondos, garantizaremos que el dinero de los contribuyentes se utilice para fortalecer el acceso a energía asequible, confiable y segura, beneficiando a más ciudadanos lo antes posible. Este cambio estratégico nos permite atender las causas fundamentales de la inestabilidad de la red, fortaleciendo su frágil infraestructura y brindando un alivio duradero a Puerto Rico”, agregó Wright.

