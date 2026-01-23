Inmigrante acusado de planear asesinato de alto mando de ICE es absuelto por jurado en Chicago

El mexicano Juan Espinoza Martínez, un carpintero inmigrante residente en Chicago, fue declarado no culpable tras varios días de juicio federal, luego de ser acusado de presuntamente ofrecer dinero para asesinar al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. El veredicto fue emitido después de que un jurado analizara las pruebas presentadas por ambas partes.

La Fiscalía había sostenido que Espinoza Martínez utilizó la aplicación Snapchat para ofrecer hasta $10,000 dólares a cambio de la vida de Gregory Bovino, en medio de un clima de tensión por los operativos federales en barrios de mayoría mexicana como La Villita, donde residía el acusado. Sin embargo, la defensa logró sembrar dudas sobre la existencia de una intención real de cometer un crimen.

Depraved individuals – who do not value human life and threaten law enforcement – do NOT belong in this country.



Thanks to ICE and our federal law enforcement partners, Juan Espinoza Martinez, a member of the Latin Kings street gang who placed a bounty on U.S. Border Patrol… pic.twitter.com/CgKJbs76go — Homeland Security (@DHSgov) October 7, 2025

Mensajes bajo la lupa del jurado

El eje del juicio fueron varios mensajes enviados en octubre, cuando las redadas federales provocaban protestas y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. En uno de ellos se leía “10 mil si lo derribas”, acompañado de una fotografía de Bovino.

Para la Fiscalía, esas palabras constituían una clara solicitud de asesinato a sueldo. “No era una broma ni un simple desahogo”, afirmó el fiscal adjunto Minje Shin ante el jurado. La defensa, en cambio, argumentó que los mensajes eran simples reenvíos de publicaciones vistas en Facebook, una forma de expresar enojo sin planes concretos de violencia.

El hermano menor del acusado declaró que interpretó los mensajes como una broma de mal gusto. “Nadie va a hacer eso por $10,000 dólares”, dijo en el estrado.

Uno de los testigos clave fue Adrián Jiménez, informante del gobierno y dueño de una empresa constructora, quien aseguró haber tomado en serio los mensajes y haberlos reportado a un investigador de Seguridad Nacional. La defensa cuestionó su credibilidad, recordando que había sido condenado por un delito grave y que anteriormente recibió pagos como colaborador de las autoridades.

Durante el proceso, la jueza federal Joan Lefkow prohibió a los fiscales mencionar supuestos vínculos de Espinoza Martínez con la pandilla Latin Kings por falta de pruebas, lo que debilitó uno de los pilares iniciales de la acusación.

The verdict is in: A Chicago jury has just acquitted Juan Espinoza Martinez—the alleged high-ranking **Latin Kings** member accused of putting a **$10,000 bounty** on Border Patrol Commander Gregory Bovino's head via Snapchat.



Not guilty on murder-for-hire charges after less… pic.twitter.com/qcIkaJ84I4 — Reverend Jordan Wells (@WellsJorda89710) January 22, 2026

Revés para la administración y controversia de Bovino

Este veredicto se suma a una lista creciente de reveses judiciales para las políticas migratorias de Donald Trump en Chicago. De los cerca de 30 casos derivados de la reciente “Operación Midway Blitz”, casi la mitad han sido desestimados o retirados por falta de sustento probatorio, lo que ha generado un clima de escepticismo sobre la veracidad de los informes de Seguridad Nacional.

Gregory Bovino, quien ha utilizado este caso como ejemplo del supuesto deterioro del orden público y las amenazas que enfrentan sus agentes, se encuentra hoy en el ojo del huracán por motivos ajenos al juicio. Este mismo jueves, se volvieron virales imágenes de Bovino lanzando agentes químicos contra manifestantes en Minneapolis, donde la tensión ha escalado tras la muerte de una mujer a manos de un agente federal a principios de enero.

Para Espinoza Martínez, quien en su interrogatorio declaró ser simplemente un hombre que “trabaja todos los días para ganarse la vida”, el veredicto marca el fin de una pesadilla legal que pudo haberle costado 10 años de prisión, aunque su estatus migratorio sigue siendo una incertidumbre en un país que, bajo la actual administración, ha redoblado los esfuerzos por deportar a trabajadores de su perfil.

Con el fallo absolutorio, el jurado puso fin a un proceso que evidenció las profundas tensiones entre la aplicación de la ley migratoria, la protesta social y los límites de la libertad de expresión en tiempos de confrontación política.

