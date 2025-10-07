FBI ofrece recompensa por información de agresores que atacaron a oficiales federales en Illinois

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ofrecen una recompensa a la persona que les pueda proporcionar información sobre los agresores que estuvieron involucrados en el ataque a agentes federales en Chicago.

“FBI y ATF están ofreciendo una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto y condena de aquellos que ayudaron, instigaron o conspiraron, ya sea a través de financiación, coordinación, planificación u otros medios, en los dos ataques a oficiales federales y daños a propiedad del gobierno el 4 de octubre de 2025, en Chicago, Illinois”, subrayó la agencia en un comunicado.

Una persecución y choque con vehículo oficial

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana del 4 de octubre, cuando diez vehículos estuvieron involucrados en una persecución que obstaculizó e intentó acorralar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la cuadra 3900 de S. Kedzie, en Chicago.

Una hora más tarde una camioneta Chevy Tahoe color negra, con matrícula EM 62829, golpeó varias veces a un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto sucedió en la cuadra 3700 de S. Kedzie.

El conductor está prófugo

El FBI informó que el conductor de la camioneta Tahoe logró escapar y actualmente se encuentra prófugo. Aunque, los conductores de otros dos vehículos fueron detenidos.

A través de un video de vigilancia pudieron captar parte de la presunta agresión que recibieron los agentes federales, cuando los golpeó la camioneta.

Denuncia anónima

El FBI le pide a la población que si tiene algún video o fotografías sobre los incidentes las comparta en http://www.fbi.gov/chicagoafo, Las personas que quieran compartir información sobre este caso, lo pueden hacer de forma anónima al número 1-800-CALL -FBI (225-5324) o a tips.fbi.gov.

“El FBI y la ATF no inician investigaciones basadas en actividades protegidas por la Primera Enmienda. Agredir, resistirse o impedir el cumplimiento de las obligaciones de los agentes federales del orden público constituye un delito federal“, sentenciaron.

Las autoridades actualizarán la información conforme avance la investigación.

Sigue leyendo: