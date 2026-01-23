México ganó a Panamá, pero Aguirre advierte: “El resultado pasa a segundo plano”

México derrotó 1-0 con autogol en los minutos finales para romper la racha sin victorias, aunque para Javier Aguirre lo menos importante es el resultado.

“No diría que el resultado pasa a segundo plano, pero no es lo prioritario para mí. Entiendo (los) seis partidos (sin ganar), se empieza a hacer la bola de nieve que es parte de un trabajo que yo respeto”, comentó el entrenador tras la victoria mexicana.

Aguirre recalcó que busca hacer un grupo fuerte de 26 jugadores con el objetivo claro del inicio del Mundial, el próximo 11 de junio.

🗣️ Javier Aguirre y su sentir después de la primera victoria en el año mundialista con el conjunto nacional 🇲🇽



“Uno siempre quiere ganar, gustar y golear, pero nosotros entendemos que hay obstáculos que se traducen en derrotas”



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/B4pFPis4q7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 23, 2026

“Lo que a mí me interesa es conseguir 26 jugadores que me den garantías de que están a la altura de un Mundial en México, que va a ser fuerte, la presión de la gente, necesito gente brava y luego si juegan bien y son jóvenes, vamos por el camino correcto…. Tenemos el objetivo muy claro, no vemos el árbol, vemos el bosque: el 11 de junio es cuando queremos estar a tope”, dijo el entrenador.

Vasco Aguirre elogió el trabajo de Panamá ante México

Javier Aguirre volvió a elogiar el trabajo de la selección de Panamá y destacó sus transiciones ofensivas.

“Es un equipo muy organizado, sus transiciones ofensivas son tremendas y hacia adelante son imparables. Este equipo con espacios te mata”, advirtió, aunque destacó que su equipo “tuvo paciencia”, controló las transiciones del rival y completó cerca de 600 pases.

Aguirre elogió al cuerpo técnico de la selección panameña, con mención especial para su entrenador, Thomas Christiansen.

“Es el mejor entrenador que puede haber, por su calidad humana y profesional. Le deseo un gran proceso y un buen Mundial al pueblo panameño y especialmente a Thomas”, concluyó.

México descansará y volverá a jugar este domingo frente a Bolivia en otro partido no oficial como preparación a la Copa del Mundo de 2026.

Sigue leyendo:

Neymar gana juicio por evasión fiscal en Brasil y evita multa millonaria

Muere futbolista de 27 años tras sufrir un paro cardiaco en pleno partido en Portugal

DT argentino Jorge Sampaoli genera trifulca en Brasil después que el técnico rival lo llamó “enano” [Video]