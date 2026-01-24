Condenan a un agresor sexual por el asesinato de una adolescente en Queens en 1992

Un delincuente sexual registrado en Virginia fue declarado en un juicio por el asesinato sin resolver de Nadine Slade, de 15 años, que tuvo lugar hace décadas en Queens.

El jurado tardó menos de tres horas de deliberaciones en declarar culpable a Jerry Lewis, de 58 años, del asesinato de Slade en 1992. Enfrenta una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua cuando se dicte el fallo el 17 de febrero.

Lewis, proveniente de Virginia, estranguló a Slade con su propio traje de baño de una vivienda multifamiliar en Far Rockaway el 7 de mayo de 1992. El baño conectaba con dos apartamentos de la casa, incluyendo la vivienda familiar de la víctima y otra unidad donde Lewis se alojó la noche anterior.

El cadáver de la menor fue hallado sin ropa y sin vida por su madre.

No fue hasta tres décadas después que los investigadores hallaron una prueba clave que relacionaba a Lewis con el asesinato: una muestra de ADN encontrada bajo los recortes de unas conservadas de la víctima, que el médico forense de la ciudad de Nueva York analizó en 2022 a solicitud de la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Virginia sex offender found guilty in 1992 killing of teen girl in Queens https://t.co/gL4LaZEXsW — New York Daily News (@NYDailyNews) January 24, 2026

El ADN resultó ser compatible con Lewis, de acuerdo con lo que dieron a conocer los funcionarios.

Su detención fue una buena noticia y largamente esperada para los familiares de Nadine tras años de duelo sin resolver.

“Nos alegra que lo hayan atrapado”, dijo el hermano de la víctima.

Lewis fue condenado previamente en 2015 por sodomía forzada en un ataque a una mujer de 88 años de Queens en 2001, de acuerdo con una fuente, y el depredador fue registrado como delincuente sexual ante la Policía Estatal de Virginia en 2021.

Su ADN se recopiló como parte de la investigación del ataque sexual de 2001.

Lewis también cumplió sentencia en una prisión estatal por intento de asesinato, robo y posesión de drogas en los años posteriores al asesinato de la joven en Queens, mientras su asesinato seguía siendo un caso de homicidio abierto.

