Niña abusada en NJ por adulto hispano que conoció en Roblox y Snapchat: acusación

Alex Torres López, hombre de 35 años, fue arrestado en Nueva Jersey como sospechoso de haber violado en repetidas ocasiones a una niña tras contactarla a través de Roblox y Snapchat.

Torres López, residente de Bridgeton, fue arrestado el 7 de enero y acusado de múltiples cargos de agresión sexual, según informó esta semana la Fiscalía del condado Mercer.

Al parecer el acusado comenzó a comunicarse con la niña de 12 años a través de Snapchat y Roblox a finales de 2025. Los investigadores descubrieron que ambos se habían reunido en persona en varias ocasiones durante ese período y que Torres López mantuvo relaciones sexuales con la menor. Además la convenció para que le enviara videos e imágenes pornográficas de sí misma, indicó la fiscalía.

La policía de Trenton -capital estatal- se comunicó con la fiscalía el 5 de enero tras recibir una denuncia sobre el abuso de la niña, lo que dio inicio a la investigación, indicó Daily News.

Torres López fue acusado de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Alerta por casos vinculados a redes sociales

Roblox, un videojuego popular entre los niños, ya ha sido utilizado anteriormente como plataforma por depredadores sexuales para abusar de menores. El mes pasado un hombre de Queens y otros cuatro sospechosos fueron arrestados en una red nacional de explotación sexual infantil que utilizaba esa plataforma para contactar a sus víctimas.

Dos profesores de El Bronx y Long Island han sido recientemente acusados en casos separados de haber abusado de niñas, y una de ellas era en realidad una agente encubierta del FBI contactada a través de la aplicación de juegos Discord.

Previamente Marquise Utsey, hombre de 34 años, fue acusado formalmente de violación y robo por presuntamente abusar de un niño en Long Island (NY) tras contactarlo a través de una aplicación de redes sociales y citas.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En septiembre David Burgos Collazo fue sentenciado a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En agosto un oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York fue acusado de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda