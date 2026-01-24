DHS acusa a un manifestante de Minnesota de arrancarle un dedo a un agente federal con un mordisco

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional sufrió la amputación de un dedo tras un presunto ataque de manifestantes en Minneapolis.

“En Minneapolis, estos alborotadores atacaron a nuestro agente del orden público y uno de ellos le arrancó el dedo de un mordisco. Perderá el dedo”, informó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en X, donde compartió fotos del funcionario herido y de dos ciudadanos detenidos.

McLaughlin hizo la publicación en medio de las manifestaciones que se intensificaron tras la muerte de un hombre a manos de agentes federales.

Manifestantes detenidos por las autoridades federales en Minneapolis | Foto: Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS (@TriciaOhio) / cortesía

Alex Pretti, nueva víctima mortal en Minneapolis

El fallecido fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos en Minneapolis.

Nacido en Illinois, obtuvo su título en enfermería en 2021 en la Universidad de Minnesota y era conocido por su compromiso con el cuidado de pacientes críticos, de acuerdo con la información publicada por diversos medios.

Su familia confirmó que había participado en las protestas recientes que siguieron a la muerte de otra mujer, Renee Good, a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le disparó el 7 de enero durante un operativo en la ciudad.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minnesota expresó su consternación en un comunicado, en el que señaló que la comunidad de profesionales de la salud se encuentra de luto por este hecho.

Imágenes difundidas en medios muestran a más de seis agentes de ICE forcejeando con Pretti antes de que se produjeran los disparos. El DHS aseguró que Pretti portaba un arma semiautomática con dos cargadores y que los agentes actuaron en defensa propia.

Tras esto, el gobernador demócrata Mike Walz ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Minnesota para reforzar la seguridad en Minneapolis.

La ciudad ha sido escenario de protestas continuas y tensiones crecientes por las redadas masivas a migrantes ordenadas por la administración del presidente Donald Trump, que movilizó un contingente de agentes federales cinco veces superior al total de la policía local.

Sigue leyendo:

• Trump arremete contra Tim Walz y Jacob Frey: “Están incitando a la insurrección”

• Quién era Alex Pretti, el enfermero muerto tras disparo de agentes federales en Minneapolis

• Hombre que agentes migratorios mataron a tiros en Minneapolis tenía 37 años y permiso de armas