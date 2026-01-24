Trump arremete contra Tim Walz y Jacob Frey: “Están incitando a la insurrección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras la muerte de un hombre durante un operativo de agentes migratorios en la ciudad.

En una publicación en su red Truth Social, compartió imágenes de un arma que, según funcionarios federales, fue recuperada tras el incidente en el que murió un hombre de 37 años.

El mandatario cuestionó la actuación de las autoridades locales. “¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?”, preguntó.

Trump acusó a Walz y a Frey, ambos demócratas, de estar “incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”.

También los responsabilizó de una serie de casos de fraude en Minnesota presuntamente relacionados con programas gubernamentales y con acusados de origen somalí, señaló AP.

“Estos políticos santurrones deberían buscar los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos”, instó.

Las declaraciones del presidente contrastaron con el tono adoptado días antes por el vicepresidente J.D. Vance, quien visitó Minneapolis esta semana y aseguró que su intención era “bajar la temperatura” en una ciudad marcada por protestas y episodios recientes de violencia.

Aunque Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, Vance afirmó que la administración no considera necesario recurrir a esa medida “en este momento”.

Un agente federal de inmigración disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante un operativo en Minneapolis.

El jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, confirmó la muerte, aunque señaló que la información disponible sobre lo sucedido era limitada. Pretti fue identificado por sus padres.

La Guardia Nacional de Minnesota, activada por el gobernador Walz, fue desplegada para apoyar a la policía local ante el aumento de las protestas. Las tropas fueron enviadas tanto al lugar del tiroteo como a un edificio federal donde, desde hace días, se registran enfrentamientos entre manifestantes y agentes, indicó la agencia de noticias.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la portavoz Tricia McLaughlin argumentó que los agentes federales realizaban un operativo enmarcado en la ofensiva migratoria de la administración Trump y que dispararon en defensa propia después de que un hombre supuestamente armado se les acercara y se resistiera cuando intentaron desarmarlo.

Agentes de migración lanzan gas pimienta contra manifestantes en Minneapolis. Foto: AP

O’Hara indicó que la policía cree que Pretti era propietario legal del arma y tenía permiso para portarla. Las autoridades federales señalaron que el agente que disparó cuenta con ocho años de experiencia en la Patrulla Fronteriza.

Videos grabados por transeúntes muestran momentos previos al tiroteo, con varios agentes rodeando a Pretti, que aparece con un teléfono en la mano. Ninguna de las grabaciones difundidas muestra de forma clara al hombre portando un arma visible.

Tras el incidente, el jefe de policía pidió calma tanto a la población como a las fuerzas federales. “Nuestra exigencia es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con disciplina, humanidad e integridad”, afirmó.

Las protestas continuaron pese al frío extremo, con temperaturas de hasta -21 grados Celsius. Cientos de personas se manifestaron en el centro de Minneapolis para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abandone el estado.

El tiroteo se produjo después de que el 7 de enero Renee Good, de 37 años, falleció luego de que un agente del ICE disparó contra su vehículo.

