Quién era Alex Pretti, el enfermero muerto tras disparo de agentes federales en Minneapolis

Alex Pretti, quien murió este sábado tras recibir un disparo durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minneapolis, trabajaba como enfermero en una unidad de cuidados intensivos y era residente de la ciudad. Sus padres, publicó la agencia de noticias The Associated Press, dijeron que se dedicaba al cuidado de pacientes en situaciones críticas.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó la muerte de un hombre de 37 años, aunque evitó dar su identidad de manera oficial. La familia fue la que identificó públicamente a la víctima, un profesional sanitario con formación especializada en cuidados intensivos.

O’Hara señaló que los datos sobre las circunstancias exactas del tiroteo eran limitados. Indicó, no obstante, que la policía cree que Pretti era propietario legal de un arma y contaba con permiso para portarla.

Las autoridades federales informaron que el agente que disparó es un veterano con ocho años de servicio en la Patrulla Fronteriza, según la agencia.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la portavoz Tricia McLaughlin afirmó que los agentes federales realizaban un operativo vinculado a la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Según esa versión, el uso del arma de fuego se produjo de manera defensiva después de que un hombre armado se acercara a los agentes y se resistiera cuando intentaron desarmarlo, informó The Associated Press.

Un video grabado por un transeúnte muestra parte de los momentos previos al tiroteo. En las imágenes se observa a varios agentes rodeando a un hombre en la vía pública, forcejeos y el uso de fuerza antes de que se escuche un disparo. El material no permite determinar con claridad de dónde provino el primer tiro.

La muerte de Alex Pretti provocó protestas y la intervención de la Guardia Nacional de Minnesota para apoyar a la policía local. En ese contexto, O’Hara pidió calma tanto a la población como a las agencias federales, que actúen con “disciplina, humanidad e integridad”.

Sigue leyendo:

• Hombre que agentes migratorios mataron a tiros en Minneapolis tenía 37 años y permiso de armas

• Agentes migratorios matan a otra persona en medio de protestas en Minneapolis

• Inmigrante acusado de planear asesinato de alto mando de ICE es absuelto por jurado en Chicago