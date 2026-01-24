Fulham de Raúl Jiménez gana y sueña con Europa

El Fulham de Raúl Jiménez dio un paso firme hacia el sueño europeo al derrotar 2-1 al Brighton en un partido que se decidió en el tiempo de descuento.

Con este triunfo, los Cottagers se colocan a solo dos puntos de los puestos de Europa League, alimentando la ilusión de volver a competir en torneos continentales más de una década después.

HARRY WILSON WIZARDRY. FULHAM WIN IT IN STOPPAGE TIME. 🪄 pic.twitter.com/S7C3s1GpgA — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 24, 2026

Fulham vence al Brighton y se ilusiona con Europa

El conjunto londinense mostró carácter y ambición en Craven Cottage, donde logró una remontada clave ante un Brighton que llegaba con aspiraciones similares.

El resultado permite al Fulham estar en el séptimo puesto a tan solo un punto de la Europa League y a dos de la Champions League tras 23 jornadas.

Aunque Raúl Jiménez no apareció en el marcador, el delantero mexicano fue parte del engranaje ofensivo que mantuvo bajo presión constante a la defensa rival, en un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada del club.

Harry Wilson, el talismán del Fulham

El gran protagonista de la tarde volvió a ser Harry Wilson. El mediocampista galés anotó el gol del triunfo en el tiempo de descuento con un potente tiro libre desde unos 25 metros, una acción en la que el portero Bart Verbruggen pudo haber reaccionado mejor, ya que el balón se coló por su palo.

Wilson atraviesa un momento extraordinario: cuatro goles en sus últimos cinco partidos, convirtiéndose en el futbolista más en forma del Fulham y en el principal impulsor del sueño europeo del equipo.

El Brighton se adelantó en el marcador gracias a un golazo de Yasin Ayari, que parecía encaminar el partido a favor de los visitantes. Sin embargo, el Fulham reaccionó con el empate de Samu Chukwemeze, devolviendo la esperanza a la afición local.

La polémica llegó cuando el VAR anuló por fuera de juego el gol de Danny Welbeck, que el Brighton celebraba como el tanto de la victoria. Ese golpe anímico terminó siendo decisivo, ya que minutos después Wilson apareció para sentenciar el encuentro.

