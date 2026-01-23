Manchester United logra millonario acuerdo para desarrollar una serie sobre su historia

El Manchester United ha alcanzado un millonario acuerdo con Lionsgate para desarrollar una serie dramática que narrará la historia del club, en un formato inspirado en grandes producciones históricas como The Crown.

La iniciativa, aún en fase de desarrollo y sin guion ni venta a plataforma confirmada, representa el primer intento formal de dramatizar las décadas de triunfos, tragedias y cambios institucionales de uno de los equipos más influyentes del fútbol mundial.

Según fuentes próximas a las negociaciones, el club recibirá una suma garantizada de varios millones de libras si la serie llega a producirse y venderse, además de futuros royalties que se repartirán entre United y el estudio, dependiendo del número de temporadas, episodios y el tamaño de los acuerdos alcanzados.

Historia del Manchester United en una serie

Uno de los episodios clave que podría formar parte de la narrativa es la tragedia de Múnich de 1958, cuando ocho jugadores y 15 personas más murieron tras el accidente aéreo que sufrió el equipo en Alemania, tras disputar una eliminatoria de la Copa de Europa frente al Estrella Roja de Belgrado.

Posteriormente, el entrenador Matt Busby, que resultó gravemente herido, reconstruyó el equipo y lo llevó al título europeo en 1968. Décadas después, la llegada de Sir Alex Ferguson puso fin a 26 años sin títulos nacionales e instauró una era de dominio absoluto, con trece títulos de Premier League entre 1993 y 2013, cinco FA Cups y dos Champions League.

El punto culminante llegó en la temporada 1998-99, cuando el United conquistó la Premier, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Gloria, leyendas y mucho más

El club no solo ha estado marcado por los éxitos deportivos sino también por la consolidación de una marca global y la proyección de futbolistas icónicos como George Best, Sir Bobby Charlton, Denis Law, así como figuras posteriores como Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roy Keane y Wayne Rooney. El papel de la cantera también ha sido fundamental, con destacados como Paul Scholes, Ryan Giggs y Marcus Rashford.

La historia del United también incluye periodos de crisis y controversias. El descenso en 1974, la sequía de títulos antes de Ferguson y el hecho de no haber ganado la Premier League desde su retirada en 2013 ilustran los altibajos del club.

Además, la propiedad ha sido foco de debate: la adquisición por la familia Glazer en 2005, mediante un préstamo apalancado, y la reciente venta de una participación minoritaria al empresario británico Jim Ratcliffe en 2023, quien ha impulsado recortes de personal y cambios estratégicos.

