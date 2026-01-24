Hugo Sánchez quiere encontrar al fan que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid

Hugo Sánchez, una de las grandes figuras del fútbol mexicano y del Atlético de Madrid, utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo en la identificación de un aficionado mexicano que tuvo un gesto que lo conmovió profundamente: limpiar su placa luego de que fuera vandalizada en el estadio Metropolitano.

El exdelantero expresó su deseo de agradecer personalmente al seguidor que restauró el reconocimiento ubicado en el Paseo de Leyendas, un espacio del recinto rojiblanco dedicado a honrar a exjugadores históricos del club.

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, Sánchez pidió colaboración para dar con el paradero del joven. “Ayúdenme a localizar a este chaval porque me gustaría agradecer de manera personal su gran detalle”, escribió, junto a imágenes en las que se observa al aficionado limpiando la placa.

El gesto no tardó en viralizarse entre hinchas mexicanos y seguidores del Atlético de Madrid, quienes destacaron la muestra de respeto hacia una figura emblemática de la institución.

El hecho ocurrió cuando el aficionado, que vestía indumentaria de la Selección Mexicana, visitó el estadio y notó que la placa dedicada a Hugo Sánchez había sido dañada. Sin dudarlo, decidió limpiarla cuidadosamente como señal de reconocimiento a su trayectoria.

La placa forma parte del Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid, un espacio exterior del estadio donde se rinde homenaje a futbolistas que marcaron época en el club.

