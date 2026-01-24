Incendio de cuatro alarmas mata a una persona y hiere a más de una docena en un edificio de El Bronx

Un incendio de cuatro alarmas arrasó los pisos de arriba de un edificio de El Bronx la madrugada de este sábado, dejando al menos una persona muerta e hiriendo a más de una docena, expresaron funcionarios de la ciudad.

El fuego se desató poco después de la medianoche en un edificio de apartamentos de 17 plantas de NYCHA, ubicado en 3485 Bivona St., en El Bronx, luego de que los bomberos respondieron a reportes de olor a gas, indicaron las autoridades. A los 15 minutos de su llegada, se produjo una explosión que ocasionó el siniestro en varias plantas.

Las llamas se propagaron por varios apartamentos en los pisos 15, 16 y 17, expresaron, atrayendo a la escena 74 unidades de bomberos con 231 oficiales y personal de emergencia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) dio a conocer que un total de 15 personas resultaron lesionadas: una persona fue declarada muerta en el lugar de los hechos, a la vez que otra fue llevada en estado crítico al Centro Médico Jacobi.

Once residentes sufrieron lesiones leves y fueron llevadas a hospitales cercanos, mientras que otra rechazó la atención médica. Asimismo, un bombero sufrió lesiones leves y fue transportado a Jacobi, de acuerdo con el departamento.

El incendio de cuatro alarmas fue controlado aproximadamente a las 4:50 de la madrugada, según el FDNY.

“Es una tragedia increíble”, declaró la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg. “Enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias afectadas”.

Cerca de 150 apartamentos del edificio en cuestión fueron evacuados como medida de precaución, manifestó. La Cruz Roja Americana se encontraba en el sitio ayudando a los residentes.

En este sentido, las autoridades habían abierto un centro de recepción en la cercana Cornerstone Academy para ayudar a conectar a los residentes con refugio y servicios mientras Nueva York experimentaba una noche peligrosamente fría antes de una tormenta invernal que ahora cubre toda la ciudad.

Las agencias municipales respondieron al incendio de cuatro alarmas con un esfuerzo completo y coordinado, informó Gothamist.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani señaló este sábado en la mañana que estaba en el centro con las familias mientras los funcionarios hacían su mayor esfuerzo para apoyar a los residentes desplazados.

“Las agencias municipales están respondiendo a un incendio de cuatro alarmas en el Bronx esta mañana con un esfuerzo completo y coordinado. Estoy con familias en un centro de recepción cercano y estamos trabajando con la Cruz Roja para apoyar a los residentes desplazados. El personal del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) se encuentra en el lugar, ubicado en 3475 Bivona St.”, expresó en la red social X.

City agencies are responding to a four-alarm fire in the Bronx this morning with a full, coordinated effort. I am with families at a nearby reception center, and we are working with the Red Cross to support displaced residents. FDNY and EMS personnel are on the scene at 3475… pic.twitter.com/XZwniVMfCq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 24, 2026

“Estoy con todos los afectados y profundamente agradecido con nuestros socorristas”, escribió. “Mantendremos informados a los neoyorquinos”.

La causa del incendio sigue bajo investigación, aunque Bozorg confirmó que el edificio estaba en obras “para reparar las unidades y los sistemas del edificio para los residentes”. No obstante, señaló que entendía que las obras de gas ya se habían aprobado y completado.

“También se están realizando trabajos en la fachada, pero aprenderemos más a medida que investiguemos”, añadió.

