Aumentan los reportes por bocas de incendio bloqueadas en Nueva York: el FDNY advierte riesgo para vidas

Los reportes por bocas de incendio bloqueadas en Nueva York aumentaron de forma significativa el año pasado, una situación que los bomberos advierten está retrasando la respuesta a emergencias y poniendo vidas en riesgo, según datos publicados por The New York Post.

De acuerdo con el medio, las quejas presentadas al sistema municipal 311 por hidrantes obstruidos subieron un 23,4% el año pasado, al pasar de 134,000 en 2024 a 165,466 reportes en 2025.

La tendencia al alza se ha mantenido durante casi toda la última década, con un pico notable en 2021, cuando las denuncias crecieron un 63% respecto al año anterior.

“Ya no queda dónde estacionar”

El aumento ocurre en medio de un debate sobre la reducción de espacios de estacionamiento en la ciudad. Algunos conductores justifican las infracciones alegando que ya no encuentran dónde aparcar debido a la expansión de carriles bici, proyectos de seguridad vial y el uso indebido de zonas restringidas, indicó el Post.

“Ya no queda dónde estacionar”, reclamó José Rivera, superintendente de edificios en Mott Haven, en El Bronx, en declaraciones recogidas por The New York Post.

“La ciudad les ha declarado la guerra a los dueños de autos. Obligan a la gente a estacionarse en los hidrantes porque no tienen otra opción”, añadió.

El taxista Wilmer De la Cruz, residente de Kingsbridge, expresó: “Siguen quitando estacionamiento y luego se sorprenden cuando la gente termina junto a una boca de incendio. Entiendo que quieran una ciudad más caminable, pero si todavía necesitas un carro, las cuentas ya no cuadran”, afirmó al rotativo.

Incendios con respuesta retrasada

Los hallazgos del Post se conocen poco después de que el Departamento de Bomberos de Nueva York informara que la respuesta a un incendio en una tienda de delicatessen de El Bronx, ocurrido el 5 de enero y que dejó tres heridos —entre ellos dos bomberos—, se vio retrasada por hidrantes bloqueados.

“Varios vehículos estaban obstruyendo las bocas de incendio”, señaló el FDNY tras el siniestro. “Este acto egoísta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, advirtió el departamento, que indicó que todos los autos involucrados fueron multados y remolcados.

En Nueva York, estacionar a menos de 15 pies (unos 4,5 metros) de una boca de incendio es ilegal y puede acarrear multas de hasta $5,000 dólares, según las autoridades.

Ante la gravedad del problema, el FDNY comenzó el año pasado a emitir citaciones penales en casos donde los hidrantes bloqueados impidieron una respuesta rápida a incendios mortales. En 2025 se emitieron 13 citaciones de este tipo y, en lo que va de 2026, ya se han registrado tres más, puntualizó el medio.

Aunque las multas impuestas en 2025 sumaron $49,500 dólares, con sanciones individuales de entre $2,500 y $4,000 dólares, el problema persiste. Solo en las primeras dos semanas de este año, los conductores bloquearon hidrantes más de 6,200 veces, según datos municipales.

Las zonas con más denuncias en 2025 fueron Bensonhurst, Glendale y Bay Ridge, mientras que Midtown East, East Harlem y Midtown registraron las cifras más bajas.

Sigue leyendo:

• Mamdani reactiva el proyecto de rediseño de ciclovía en Brooklyn descartado por Adams

• Piden a Zohran Mamdani transformar NYC con más ciclovías, calles peatonales y buses rápidos

• Incendio de 5 alarmas deja 3 heridos en un edificio de El Bronx, según FDNY