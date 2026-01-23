Entradas para la final del Mundial 2026 alcanzan los $230 mil dólares en el sitio de reventa de FIFA

Los boletos para la final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, están disponibles en la plataforma oficial de reventa de la FIFA por $230 mil dólares, señala un reporte de la agencia Associated Press (AP).

Aunque la FIFA no fija este precio (lo hace el usuario que ofrece las entradas), el hecho de que ocurra en su propio portal ha generado gran impacto.

De esta manera, se abre un nuevo modelo de negocio de la FIFA (la “doble ganancia”) al tiempo que permite que los precios suban sin control en su plataforma de reventa y, desde luego, obtiene un beneficio directo de ello.

Por cada venta en el mercado secundario oficial, la FIFA cobra aproximadamente un 30% de comisión (repartido entre el comprador y el vendedor), según revela AP. Por ejemplo, si se llegara a vender un boleto por los citados $230 mil dólares, la FIFA ganaría unos $69 mil dólares solamente por procesar esa reventa, habiendo ya cobrado el precio original del boleto anteriormente.

Esta situación elevará sin restricción los precios conforme se acerque el partido por el título del torneo. Originalmente, la FIFA anunció precios de hasta 8 mil 680 para la Categoría 1 (los boletos más caros y con mejor ubicación dentro de los estadios) de los juegos del Mundial.

Gianni Infantino se adapta al negocio

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordando el tema desde el Foro Económico Mundial en Davos, defendió la postura del organismo señalando que en Estados Unidos es “perfectamente legal” revender entradas en plataformas.

El dirigente suizo anticipa que los 104 partidos del torneo se agotarán por completo, lo que inevitablemente impulsará los precios al alza en el mercado secundario.

El reporte de AP recoge el malestar de grupos de seguidores como Football Supporters Europe, que califican esta estrategia de precios como una “traición monumental”.

Mencionan que, aunque la FIFA introdujo una categoría de boletos de 60 dólares para “aficionados leales” tras las críticas, estos representan una fracción mínima (menos del 2%) del total de entradas, mientras que el resto del mercado se ha vuelto inalcanzable para el aficionado promedio.

También explica AP que es la primera vez que un Mundial utiliza el dynamic pricing (precios que fluctúan según la demanda, similar a los conciertos de grandes artistas), lo que ha provocado que incluso los precios “oficiales” de primera mano hayan subido drásticamente desde su anuncio inicial.

