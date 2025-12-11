Mundial 2026: FIFA abrió tercera fase para solicitar entradas y estará disponible hasta mediados de enero

La FIFA abrió este miércoles la tercera fase para que los aficionados puedan aplicar por entradas para la Copa Mundial masculina de 2026, la primera oportunidad formal desde que se realizó el sorteo de la fase de grupos la semana pasada.

Según cifras del organismo, cerca de dos millones de boletos ya fueron adquiridos en las primeras dos etapas de venta, aunque esos compradores no conocían aún dónde ni cuándo jugarían las selecciones. Esta nueva fase, sin embargo, permite a los fanáticos apuntar a partidos específicos.

Cómo funcionará esta etapa del proceso

La tercera ventana de solicitud —un sorteo aleatorio— abrió este 11 de diciembre. Durante este período, los aficionados podrán postularse para encuentros concretos, con un límite de cuatro entradas por partido y un máximo de 40 entradas por hogar para todo el campeonato.

La fase se extenderá hasta el 13 de enero de 2026, sin ventaja alguna por solicitar temprano; todos los partidos se mantienen disponibles hasta el cierre. Para participar, es indispensable contar con un ID FIFA, que puede crearse a través del portal oficial FIFA.com/tickets.

Una vez expirado el plazo, la FIFA realizará el sorteo y notificará en febrero a los aficionados seleccionados, quienes serán cargados automáticamente por los boletos asignados.

Precios: referencias y expectativas

La FIFA aún no publica los valores definitivos, pero ha adelantado que las entradas de fase de grupos comenzarían alrededor de $60 dólares, mientras que los boletos más exclusivos para la final podrían alcanzar los $6,730 dólares. Los boletos de hospitalidad , por su parte, se moverían entre $3,500 y $73,200 por persona.

Visados y requisitos de viaje

Tener entradas no garantiza el acceso al torneo. Los aficionados que viajen a Estados Unidos o Canadá deberán obtener los documentos migratorios correspondientes. En el caso de EE. UU., visitantes del Reino Unido requerirán un ESTA o un visado B-2, mientras que para Canadá se necesita una ETA.

La FIFA recalcó que quienes no cumplan con los requisitos migratorios no recibirán reembolsos.

Para agilizar el proceso, la administración estadounidense anunció el FIFA PASS, un sistema que priorizará las solicitudes de visado de asistentes al Mundial. El gobierno confirmó la incorporación de 400 oficiales consulares adicionales para atender el incremento en la demanda.

