Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 24 de enero

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) y una mínima de 14 grados Fahrenheit (-10ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:13 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:03 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 21 grados Fahrenheit (-6 y -6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 96% por la tarde y 96% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.