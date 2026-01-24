Agentes migratorios matan a otra persona en medio de protestas en Minneapolis

NUEVA YORK – El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este sábado que oficiales federales balearon fatalmente a otra persona en Minneapolis en medio de los violentos operativos migratorios en la demarcación.

Los reportes de medios nacionales disponibles al momento no especifican la identidad ni las circunstancias de los hechos. Los informes preliminares se limitan a indicar que la víctima fue un hombre.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana”, compartió Walz por las redes sociales. “Minnesota está harta. Esto es indignante. El presidente (Donald Trump) debe poner fin a esta operación. Retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, reclamó el gobernador demócrata.

El incidente se habría reportado poco después de las 9 a.m. en Nicollet Avenue y 27th Street en la zona sur de la ciudad, donde agentes federales se enfrentaban a manifestantes.

En su reporte, la cadena NBC hizo referencia a un video que circula en Facebook que supuestamente muestra el altercado que se tradujo en el tiroteo.

En las imágenes se ve a unos seis agentes sobre un hombre. De repente, se escucha un disparo y los oficiales se dispersan.

La descripción de las imágenes indica que los efectivos estaban golpeando al sujeto.

Dos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron a CBS que la persona que recibió el disparo, supuestamente, portaba un arma de fuego.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían sido los responsables, según informó a la misma cadena un funcionario estadounidense con conocimiento de los hechos.

El pasado 7 de octubre, Renee Good, de 37 años, murió por los disparos que recibió por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Good recibió tres disparos, uno de estos en la cabeza, y un cuarto la rozó.

Al momento de los hechos, la mujer discutía desde su auto con uno de los agentes que fue el que le disparó.

El incidente, que consta en múltiples videos, desató repudio nacional y levantó nuevamente los cuestionamientos sobre el uso de fuerza excesiva por parte de los agentes federales en redadas y operativos de control migratorio.

Noticia en desarrollo.

