10 errores de los jubilados que pueden acabar con sus ahorros

La jubilación es una etapa para disfrutar lo construido, pero pequeñas decisiones mal calculadas pueden poner en riesgo los ahorros de toda una vida. Estos son errores comunes que, con el tiempo, pueden debilitar seriamente la estabilidad financiera de los jubilados.

1. No aprovechar descuentos por membresía

Muchas personas mayores pueden afiliarse a organizaciones como AARP, que ofrece descuentos en viajes, seguros de auto, hoteles y otros servicios.

No usar estos beneficios equivale a pagar de más de forma constante, mes tras mes.

2. Ignorar los descuentos para adultos mayores

Además de las membresías, numerosas tiendas ofrecen descuentos exclusivos por edad. Algunos comercios aplican rebajas en días específicos de la semana.

Por ejemplo, varias tiendas ofrecen hasta 20% de descuento ciertos días, y algunos autolavados reducen precios en jornadas de baja demanda.

3. Dar demasiado dinero a hijos adultos

Ayudar a los hijos es comprensible, pero hacerlo sin medir consecuencias puede comprometer la seguridad financiera propia.

Antes de regalar dinero, es clave evaluar si esos recursos serán necesarios a largo plazo. Proteger la estabilidad personal debe ser la prioridad.

4. Mantener dos autos nuevos innecesariamente

Durante la vida laboral, dos vehículos suelen ser indispensables. En la jubilación, los horarios flexibles pueden hacer que uno solo sea suficiente.

Reducir de dos autos a uno puede disminuir gastos de pagos, seguros, gasolina y mantenimiento, mejorando el flujo mensual de efectivo.

5. Permanecer en una casa demasiado grande

Una vivienda amplia implica impuestos, servicios y mantenimiento elevados. Reducir el tamaño del hogar o mudarse a una zona con menor costo de vida puede liberar recursos importantes y aliviar la presión sobre los ahorros.

6. Donar dinero a todas las causas que lo solicitan

La generosidad es valiosa, pero sin un límite claro puede convertirse en un problema financiero. Establecer un presupuesto anual para donaciones permite apoyar causas importantes sin afectar los planes de jubilación.

Cuando el dinero no alcanza, donar tiempo es una alternativa.

8. Pagar más impuestos de los necesarios

Una mala planificación fiscal puede costar miles de dólares a lo largo de la jubilación. Un contador con experiencia puede ayudar a estructurar ingresos y retiros para reducir la carga fiscal dentro de lo legal.

9. Pasar por alto las comisiones de inversión

Comisiones aparentemente pequeñas, del 1% al 2%, pueden representar varios miles de dólares al año en carteras de $500,000 o más.

Revisar estos costos y considerar asesores de tarifa fija o plataformas de bajo costo puede marcar una gran diferencia.

10. Elegir un pago único de la pensión sin analizarlo

Optar por un pago global en lugar de ingresos mensuales puede resultar tentador, pero muchas veces no es lo más conveniente.

Antes de decidir, es fundamental leer las condiciones y entender comisiones, impuestos y riesgos asociados.

