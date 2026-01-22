Quiénes recibirán pago directo del Seguro Social de hasta $5,108 el 28 de enero

La última ronda de pagos del Seguro Social correspondiente a enero está por realizarse y beneficiará a un grupo específico de jubilados, con depósitos que pueden alcanzar hasta $5,108 para quienes reciben el monto máximo permitido.

¿Quiénes cobran el 28 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los jubilados nacidos a partir del día 21 de cualquier mes recibirán su depósito el 28 de enero. Este pago corresponde a la tercera y última ronda de desembolsos del mes.

Las fechas anteriores quedaron distribuidas así:

-14 de enero: beneficiarios nacidos del día 1 al 10 de cualquier mes del año.

-21 de enero: beneficiarios nacidos del día 11 al 20 de cualquier mes del año.

-28 de enero: beneficiarios nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes del año.

¿Quiénes pueden recibir el Seguro Social?

En Estados Unidos, las personas pueden comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque el monto mensual varía según el momento en que se solicite el beneficio y el historial laboral del trabajador.

¿De qué depende el monto del cheque?

El pago mensual se calcula con base en varios factores clave:

-Edad de jubilación al momento de solicitar el beneficio.

-Cantidad total aportada al sistema durante la vida laboral.

-Número de años cotizados al Seguro Social.

Según datos de la Social Security Administration, una persona que se jubila a los 62 años puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar el pago máximo de $5,108 mensuales.

Cada beneficiario puede consultar una estimación personalizada de su pago mensual utilizando la calculadora oficial de la SSA.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa se sostiene principalmente con impuestos sobre la nómina, que pagan tanto empleados como empleadores durante los años de trabajo.

Estos aportes financian los pagos actuales a jubilados y otros beneficiarios.

Advertencia sobre el futuro del programa

Especialistas advierten que, si el Congreso no toma medidas preventivas, el Seguro Social podría enfrentar recortes en los próximos años.

Proyecciones indican que a partir de 2034 el sistema ya no tendría fondos suficientes para cubrir el 100% de los pagos programados, debido al aumento de jubilados y a una fuerza laboral más reducida.

