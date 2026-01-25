Isadora Figueroa, hija de Chayanne, habla de su historia de amor

Isadora Figueroa, hija de Chayanne, quien dedica su vida a la música, contó recientemente detalles de la historia de amor que tiene con el compositor venezolano Carlos Santander.

La joven le contó a Viviana Gibelli en su canal de YouTube que está feliz con su historia de amor. “Me enamoró el venezolano, que es un artista de verdad, es un artista y un compositor”, indicó.

Además de esto, explicó que lo admira mucho, pues su pareja ha escrito para artistas como Alejandro Sanz, Diego Torres y Danny Ocean, Kappo.

“Estoy en un momento de mucho amor, de mucha felicidad”, reconoció en la entrevista.

La conexión que tienen es tal, que sacaron un tema para su reciente álbum. “Tenemos una canción juntos en el disco que es la primera vez que sacamos algo juntos, que se llama ‘Cosas Bonitas’, que es un bolero romántico… si escuchan esa canción van a entender un poquito de lo que somos nosotros y de lo lindo que estamos viviendo”.

Isadora Figueroa contó que el flechazo entre ambos ocurrió justamente cuando hacían música. “Nos conocimos en un estudio de música… entre letras fuimos amigos primero y después caí, caí, pero caí bien”, explicó.

Ante la pregunta de Viviana sobre si está inspirada, ella confiesa: “Yo soy muy enamorada… estoy en una etapa absoluta [de inspiración]”.

Bromeó con que suele idealizar mucho porque siente las cosas muy profundo y, aunque algunos sienten que es exagerada, ella está a gusto con esta característica de su personalidad.

En la entrevista, Viviana Gibelli notó cómo Isadora se mostraba feliz al hablar de su novio y por eso le destacó que ve que hay una conexión tan especial que comparten tanto en lo personal como en lo profesional.

