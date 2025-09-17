Chayanne reacciona orgulloso a la nominación de su hija Isadora a los Latin Grammy 2025

El cantante boricua Chayanne reaccionó con orgullo a la primera nominación de su hija, la cantante Isadora Figueroa, en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’ en los Latin Grammy 2025.

Chayanne, quien tiene una carrera consolidada en la industria musical latina y su trayectoria lo ha convertido en uno de los íconos de la música en español, expresó su emoción por la nominación de su hija.

“Mi niña bonita me siento orgulloso por tu nominación al Grammy, es algo que se gana con esfuerzo y dedicación y eso es lo que veo en ti todos los días, se hace camino al andar, ¡sigue adelante!”, escribió el cantante junto con una foto en la que se ve abrazando a Isadora cuando era niña.

Isadora Figueroa fue nominada por primera vez en la categoría ‘Mejor Artista Nuevo’ junto con otros artistas emrgentes como Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

Isadora Figueroa se mostró emocionada por cumplir un sueño en su corta carrera al ser nominada a su primer Grammy. “Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que HOY ESTÁ NOMINADA A UN LATIN GRAMMY. QUE 😭😭😭😭He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo”, escribió en una publicación en Instagram.

Otra de las que felicitó a Isadora fue su prima, la influencer venezolana Lele Pons, con quien tiene una relación muy cercana. “Mi hermana de vida está nominada a los Latin Grammy. Tan orgullosa de ti, estoy gritando”, escribió Lele sobre una fotografía de su prima.

Isadora Figueroa es hija del cantante Chayanne y la exreina de belleza venezolana Marilissa Maronesse. Fue en 2022 cuando la joven artista estrenó su primera canción ‘HBD’. Estudió composición musical en la Escuela de Música Frost, de la Universidad de Miami, donde se graduó con honores. Ha lanzado otras canciones como Dime Qué Hago, Agüita Con Sal, La Bici y AKIKI y próximamente estrenará Hierba Mala.

Sigue leyendo:

Snoop Dogg cancela concierto por polémica con productor

Don Omar comparte emotivo mensaje para festejar el Día de la Independencia de México

Laura Pausini recibirá el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025