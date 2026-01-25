Meghan Trainor explica por qué recurrió a la gestación subrogada: “No es algo para susurrar ni juzgar”

La cantante Meghan Trainor explicó la razón por la cual decidió recurrir a la gestación subrogada para convertirse en madre por tercera vez. Trainor ha sido blanco de críticas por usar la gestación subrogada, una práctica fuertemente cuestionada en la actualidad.

El pasado 21 de enero la cantante anunció la llegada de su tercera hija, Mikey Moon, nacida el pasado 18 de enero a través de una madre sustituta. Meghan Trainor explicó el motivo por el que decidió recurrir a la gestación subrogada y señaló que no fue una decisión inmediata ni sencilla. La artista aseguró que sus médicos le indicaron que esta era la forma más segura para ampliar su familia.

“No fue nuestra primera opción, pero mantuvimos muchísimas conversaciones con nuestros médicos durante este proceso, y esta fue la forma más segura de seguir ampliando nuestra familia. Estamos eternamente agradecidos por esa opción”, dijo Trainor a PEOPLE sobre su decisión.

A pesar de las críticas, Meghan Trainor defendió la gestación subrogada como una alternativa para formar una familia y opinó que no es motivo para ser juzgada.

“Quiero que la gente sepa que la gestación subrogada es otra hermosa manera de formar una familia. No es algo para susurrar ni juzgar. Se basa en la confianza, la ciencia, el amor y el trabajo en equipo. El camino de cada familia es diferente, y todos son sumamente válidos”, dice Trainor.

Meghan Trainor agradeció a la mujer que gestó a la bebé, a quién calificó como “amorosa y desinterada”. “Nuestra madre sustituta es una de las personas más desinteresadas, fuertes y amorosas que he conocido. Nos sentimos muy conectados durante todo el proceso, y siempre estaré agradecido por el cuidado y el amor que le brindó a nuestra hija. Nos dio el mejor regalo de nuestras vidas. Contestó amablemente nuestros numerosos mensajes de texto para asegurarse de que estuviera bien”, añadió Trainor.

Meghan Trainor anunció el pasado 21 de enero que ella y su esposo, el actor Daryl Sabara, ampliaron su familia con la llegada de su tercera hija a través de la gestación subrogada.

“Nuestra pequeña Mikey Moon Trainor finalmente llegó al mundo gracias a nuestra increíble madre sustituta, una supermujer. Estamos eternamente agradecidos a todos los médicos, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño. Tuvimos infinitas conversaciones con nuestros médicos durante este proceso y esta fue la forma más segura de seguir creciendo en nuestra familia”, escribió Trainor en un carrusel con fotos en Instagram.

