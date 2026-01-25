Nayib Bukele dice que en su guerra contra las pandillas en El Salvador no murieron civiles: “Fue la mano de Dios”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que durante la ofensiva estatal contra las pandillas, desarrollada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, no murió ningún civil y afirmó que ese plan de seguridad estuvo guiado por Dios.

Bukele hizo estas declaraciones durante el Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, un evento organizado por la Próspera Foundation en el que participaron autoridades de los tres órganos del Estado, representantes diplomáticos y líderes religiosos.

La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional, en San Salvador. Según informó la Presidencia, el encuentro buscó promover la unidad nacional y reforzar alianzas basadas en la fe y valores compartidos.

“Este desayuno nacional de la oración, que es el primero aquí (en El Salvador), nos da un gran ejemplo de cómo las diferencias políticas se pueden hacer a un lado por algo que es mucho más importante, que es la relación de todos nosotros con nuestro creador”, dijo.

En su intervención, el mandatario destacó la implementación del régimen de excepción como la principal herramienta para combatir a las pandillas y sostuvo que El Salvador es actualmente el país más seguro del hemisferio occidental.

También afirmó que estas estructuras criminales ejercieron durante años un control total sobre el país, al imponer toques de queda, restringir la movilidad de la población y cobrar extorsiones bajo amenaza de muerte.

“Ellos eran el verdadero gobierno de este país”, afirmó.

Bukele insistió en que la estrategia de seguridad no dejó bajas civiles y atribuyó su efectividad a la intervención divina. Señaló además que el país pasó de ser uno de los más peligrosos del mundo a encabezar los índices de seguridad en la región.

El régimen de excepción, cuestionado por organizaciones de derechos humanos por presuntas violaciones a garantías fundamentales, se convirtió en el eje central de la política de seguridad del gobierno y facilitó la reelección inmediata de Bukele para un segundo mandato.

De acuerdo con cifras oficiales, desde marzo de 2022 han sido detenidas 90,844 personas señaladas como supuestos pandilleros, pese a que el Ejecutivo asegura haber desarticulado operativamente a estas estructuras.

Durante el evento, el presidente reiteró que los resultados del plan de seguridad son una prueba de que Dios guio la estrategia gubernamental y defendió los logros alcanzados en materia de seguridad pública.

“No sé cómo explicarlos, más que fue la mano de Dios. Es una prueba fehaciente que Dios obra cuando se le pide con fe y no hay forma que nadie lo niegue”, expresó.

