NFL y Bad Bunny cierran colaboración comercial para artículos de colección del Super Bowl 2026
La alianza comercial contempla prendas de vestir como jerseys o buzos de distintos equipos con el logo de la NFL y el nombre del cantante boricua
La NFL y Bad Bunny amplían su alianza comercial con una nueva colección de artículos del Super Bowl 2026. La relación entre la National Football League y el artista puertorriqueño suma un nuevo capítulo.
El pasado sábado se anunció el lanzamiento de una línea exclusiva de productos oficiales del Super Bowl para la venta a fans. Por primera vez en la historia, la mercadotecnia oficial del Super Bowl, con licencia de la NFL, estará traducida al español.
¿Cuáles son los artículos de colección?
La alianza comercial contempla prendas de vestir como jerseys o buzos de distintos equipos con el logo de la NFL y el nombre del cantante boricua. La segunda parte del convenio se extiende a un personaje comercial de Bad Bunny.
Se trata del sapo animado ‘Concho’ que aparece en varios videos del intérprete y es protagonista visual del álbum ‘Debí tirar más fotos’.
‘Concho’ funciona como una especie de conciencia imaginada que acompaña al Bad Bunny del futuro en una casa campestre. Esa casa, es la misma que el artista ha recreado en todos los conciertos de su actual gira.
Este sapo animado fue elegido como imagen el álbum de Bad Bunny para dejar un mensaje de concienciación en la lucha por la conservación ambiental en Puerto Rico. Está inspirado en el anfibio Peltophryne lemur, una especie endémica y en peligro de extinción en la isla.
La NFL adoptó a ‘Concho’ y lo comercializará en forma de muñeco de peluche y con el informe de los 32 equipos de la liga.
El pasado 28 de septiembre la NFL anunció a Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
La decisión ha generado un alto revuelo mediático y diversas críticas. Incluidas las del presidente Donald Trump, quien confirmó recientemente que no asistirá. El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
