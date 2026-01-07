Lionel Messi elogia a Bad Bunny: “Es un fenómeno”

“Fenómeno”. Con esa palabra, Lionel Messi calificó a la estrella del reguetón Bad Bunny. El argentino lo hizo durante una de sus entrevistas más personales que se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

En conversación con el programa Luzu TV, Messi confirmó que tiene el número de teléfono de muchos famosos, entre ellos Bad Bunny, a quien calificó como “un fenómeno”.

Messi, que ha sido nombrado por el artista puertorriqueño en varias canciones como Puesto Pa’ Guerrer, Tú No Vive’ Así, Báilame (Remix), Mónaco, entre otras, fue cuestionado sobre si las menciones son acordadas previamente.

“No me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue el momento, pero bueno, nosotros consumimos también toda esa música, nos gusta”, dijo

“Y nada, está bueno también que qué sé yo, aparecer en los temas esos y que te nombren, Antonella, qué sé yo. Pero, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue. Capaz que me lo dijo alguno, no sé. Mi sobrino, bueno, Tommy escucha mucho”, agregó.

Messi y Bad Bunny se conocieron en octubre de 2024, mientras el argentino disputaba los últimos encuentros de la MLS antes de quedar campeón. El encuentro se propició gracias a una campaña publicitaria de Adidas.

En ese momento se produjo el lanzamiento de una colección especial de zapatos. Fútbol y estilo urbano. Por un lado, las F50 Messi x Bad Bunny, unos botines para jugar en tonos marrones con detalles celestes y blancos, como los de la selección argentina.

Por el otro, los Gazelle y otros modelos casuales inspirados en el estilo urbano. Meses después, Bad Bunny habló de su encuentro con Messi en una charla ante Ibai Llanos.

El puertorriqueño afirmó que Messi era un “tipazo, buena gente, callado”. También, como una persona tranquila y tímida.



Sigue leyendo:

· Messi se desnuda en su lado más humano: “Soy más raro que la mie*** y poco demostrativo”

· Messi reveló su deseo de comprar un equipo: “Me gustaría ser propietario de un club”

· Bad Bunny se levanta con humor tras caída en su show en el Estadio GNP en México