Pequeñas empresas en EE.UU. en 2026: más ingresos, menos margen y qué significa para precios y empleo

Las pequeñas empresas en Estados Unidos comenzaron 2026 con mayores ingresos, pero con señales claras de pérdida de impulso. Un informe del Bank of America Institute (BofA por sus siglas en inglés) advierte que el aumento de costos ya está afectando márgenes, empleo y precios que pagan los consumidores.

¿Cómo están las pequeñas empresas en EE.UU. al inicio de 2026?

Según el Bank of America Institute, la rentabilidad de las pequeñas empresas mejoró ligeramente en 2025, pero el crecimiento se desaceleró con fuerza hacia el cierre del año, incluso registrando meses negativos.

El indicador utilizado —la relación entre dinero que entra y sale de las cuentas empresariales— muestra que los negocios siguen operando, pero con menos espacio para absorber costos.

En términos simples: se vende más, pero se gana menos.

¿Por qué se están reduciendo los márgenes de ganancia?

Inflación que sigue afectando costos clave

Aunque la inflación general se ha moderado, los pequeños negocios aún enfrentan:

Costos elevados de insumos

Servicios más caros

Presión en salarios

Energía y transporte con precios inestables

Tarifas y costos comerciales

El informe destaca que las tarifas comerciales continúan presionando a empresas que dependen de productos importados, reduciendo márgenes y aumentando la incertidumbre.

¿Esto puede subir los precios que pagan los consumidores?

Sí, de forma gradual.

Cuando los márgenes se reducen, los pequeños negocios suelen:

Ajustar precios lentamente

Reducir promociones

Trasladar parte del costo al consumidor final

Esto es especialmente visible en:

Restaurantes

Servicios personales

Comercios de barrio

Por eso, muchos consumidores sienten que los precios siguen altos, incluso cuando la inflación general parece ceder.

¿Habrá menos empleo en pequeñas empresas en 2026?

El informe no anticipa despidos masivos, pero sí un cambio claro:

Contrataciones más cautelosas

Menos expansión de plantillas

Aumentos salariales más limitados

Para trabajadores latinos, esto implica un mercado laboral menos dinámico, especialmente en sectores donde predominan pequeños negocios.

Impacto económico directo e indirecto en EE.UU.

Impacto directo

Menor inversión en expansión

Menos contratación

Ajustes en precios

Impacto indirecto

Menor dinamismo en economías locales

Más competencia entre pequeños negocios

Ventaja para empresas grandes con mayor músculo financiero

Esto puede afectar la diversidad comercial en barrios y ciudades.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este escenario?

Ganadores

Negocios con costos bien controlados

Empresas con clientes de mayor poder adquisitivo

Pequeñas empresas ya digitalizadas y eficientes

Perdedores

Negocios con márgenes ajustados

Empresas dependientes de importaciones

Trabajadores en sectores con contratación lenta

¿Cómo afecta esta condición a la inversión y el consumo?

Menos margen implica menos inversión en nuevos proyectos

en nuevos proyectos El consumo puede mantenerse, pero con mayor sensibilidad al precio

Los hogares ajustan gasto ante aumentos en servicios locales

El resultado es una economía que sigue activa, pero con menor margen de error.

Preguntas clave / FAQ

¿Cómo están las pequeñas empresas en EE.UU. en 2026?

Siguen generando ingresos, pero con menor crecimiento de ganancias.

¿Las pequeñas empresas subirán precios en 2026?

Muchas ya lo están haciendo de forma gradual para compensar costos.

¿Habrá menos empleo en pequeños negocios?

Se espera contratación más lenta, no despidos masivos.

¿Qué sectores de pequeñas empresas están más afectados?

Restaurantes, servicios y comercios dependientes de importaciones.

¿Esto afecta la economía local?

Sí. Las pequeñas empresas son clave para empleo y consumo en barrios.

Conclusión

Las pequeñas empresas en EE.UU. entran a 2026 con ingresos más altos, pero márgenes más estrechos. La presión de costos limita contrataciones, frena inversiones y empuja ajustes de precios. Para consumidores y trabajadores, el impacto será gradual pero tangible, especialmente en economías locales donde estos negocios siguen siendo el principal motor de empleo y consumo.

