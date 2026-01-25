Qué pasa si en tu cuenta de ahorro tienes más de $250,000

Tener más de $250,000 en una cuenta de ahorro no es raro y puede ocurrir tras vender una propiedad, un negocio, recibir una herencia o simplemente ahorrar durante muchos años.

Sin embargo, a partir de ese monto entran en juego reglas específicas del sistema bancario que conviene conocer para proteger tu dinero.

Cómo funciona el límite de $250,000

En Estados Unidos, la mayoría de los bancos están asegurados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, por su siglas en inglés).

Este seguro protege los depósitos hasta $250,000 por persona y por institución, no por cada cuenta.

Eso significa que si tienes $150,000 en una cuenta de ahorro y otros $150,000 en una cuenta de cheques dentro del mismo banco, tu saldo total es de $300,000.

En ese escenario, $50,000 quedarían fuera del límite asegurado.

Las cooperativas de crédito funcionan bajo un esquema casi idéntico, respaldado por la National Credit Union Administration (NCUA), que también cubre hasta $250,000 por depositante.

Si un banco llegara a quebrar –algo poco común, pero posible– la FDIC cubriría los primeros $250,000.

El dinero que supere ese monto podría quedar expuesto temporalmente mientras se resuelven los activos de la institución.

Formas sencillas de mantener tu dinero protegido

1. Repartir el dinero en varios bancos

El seguro se aplica por institución. Si distribuyes tus ahorros entre distintos bancos asegurados por la FDIC, cada uno tiene su propio límite de $250,000.

Por ejemplo, $250,000 en tres bancos diferentes te permitiría mantener $750,000 totalmente asegurados.

2. Usar cuentas conjuntas

Las cuentas compartidas cuentan con cobertura separada para cada titular. Una cuenta de ahorro conjunta puede estar asegurada hasta $500,000 en un solo banco, siempre que ambos nombres figuren como titulares.

3. Verificar el tipo de institución

En bancos tradicionales y cooperativas de crédito, el seguro suele estar claramente indicado.

En bancos en línea o plataformas fintech, es importante confirmar dónde se deposita realmente el dinero y qué institución ofrece la cobertura.

Por qué conviene revisar saldos grandes en efectivo

Superar los $250,000 no solo plantea un tema de protección, sino también de estrategia financiera.

Las cuentas de ahorro están pensadas para seguridad y liquidez, no para crecimiento a largo plazo.

Incluso las mejores tasas de ahorro, cercanas al 4% anual, suelen quedar por debajo del rendimiento histórico promedio del mercado accionario, que ronda el 10% a largo plazo.

La diferencia puede ser significativa:

–$200,000 al 4% anual crecerían a unos $438,000 en 20 años.

–$200,000 con un rendimiento promedio del 10% podrían llegar a aproximadamente $1.35 millones en el mismo periodo.

El punto clave

Si tu cuenta de ahorro supera los $250,000, el primer paso es asegurarte de que cada dólar esté protegido mediante la correcta estructura de cuentas o la distribución entre instituciones.

Después, vale la pena analizar si mantener tanto efectivo es realmente conveniente o si una parte podría trabajar mejor en inversiones de largo plazo.

