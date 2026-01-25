Quiénes lideran los nuevos Comités del Concejo Municipal de NYC

“Año nuevo, vida nueva”, es la frase popular con la que muchos neoyorquinos comenzaron este 2026, y siguiendo ese mismo tenor, el Concejo Municipal de la Ciudad, también tuvo su revolcón.

El órgano, encargado de crear leyes que rigen la Gran Manzana y negociar la manera en que se distribuye el presupuesto local, no solo comenzó el año con una nueva líder, la concejal Julie Menin, como presidenta del Concejo, sino que también nombró a nuevos titulares como presidentes de los comités que integran esa cámara.

La concejal Nantasha Williams fue nombrada como vicepresidenta del órgano municipal y presidenta del Comité de Asuntos Culturales, Bibliotecas y Organizaciones Intergubernamentales Internacionales.

Eric Dinowitz, será el presidente del Comité de Educación, Linda Lee la presidenta del Comité de Finanzas, Kevin C. Riley, presidente del Comité de Uso del Suelo, y Shekar Krishnan, presidente del Comité de Supervisión e Investigaciones, en Vivienda Pública, Chris Banks.

Al anunciar los nuevos líderes de los comités, la nueva presidenta del Concejo Municipal, de mayoría de mujeres, quien reemplaza en el cargo a la saliente concejal Adrienne Adams, recalcó que el norte de ese organismo será luchar por la asequibilidad de la Gran Manzana, punto en el que coincide con el recién posesionado alcalde, Zohran Mamdani.

“En un momento crucial para los neoyorquinos, me enorgullece anunciar el liderazgo y los comités del Concejo, que reflejan la necesidad urgente de una gobernanza seria, colaboración y resultados. Cada comité está compuesto por miembros que aportan una gran determinación, conocimiento y experiencia”, dijo la nueva jefe municipal. “Agradezco a mis colegas y espero trabajar con ellos para reducir los costos, construir más viviendas asequibles, implementar el cuidado infantil universal e impulsar nuestra economía”.

Los políticos latinos jugarán un rol destacado en el nuevo liderazgo del Concejo, no solo porque varios de ellos fueron nombrados como jefes de comités relevantes sino porque el joven concejal Shaun Abreu, fue elegido como líder de la mayoría, lo que representa un triunfo importante para la comunidad hispana.

“Me siento profundamente honrado por la confianza que la presidenta Menin ha depositado en mí al nombrarme Líder de la mayoría. Estoy listo para trabajar junto a ella y liderar el Concejo Municipal para que nuestra ciudad progrese y abordemos los problemas de asequibilidad que más preocupan a los neoyorquinos”, dijo el concejal de Manhattan. “Desde la construcción de más viviendas hasta la lucha contra los altísimos costos de la atención médica y la implementación de un programa de cuidado infantil universal, lucharemos incansablemente por las familias trabajadoras”.

La concejal latina Pierina Sánchez fue nombrada en la Presidencia del Comité de Vivienda y Edificios, desde donde aseguró ejercerá control para que los neoyorquinos vivan con condiciones más dignas.

“Mi objetivo sigue siendo claro: proteger a los inquilinos que viven en las peores condiciones, exigir responsabilidades a los propietarios negligentes y ampliar las opciones justas y estables para que los neoyorquinos puedan acceder a viviendas asequibles y mantenerlas”, dijo la política de El Bronx. “Este comité ejercerá una supervisión rigurosa y tomará medidas decisivas para afrontar de frente nuestra crisis de vivienda. Agradezco a la presidenta Menin su confianza y a mis colegas su continua colaboración para garantizar una vivienda segura y digna para todos”.

Asumen nuevos presidentes de Comités del Concejo Municipal de NYC. Flickr Concejo Municipal. Crédito: Flickr Concejo Municipal NYC | NYC Council

Otra silla de liderazgo importante para los políticos latinos la ocupó la concejal Elsie Encarnacion, quien presidirá el Comité de Inmigración, mientras que la concejal Amanda Farías.fue nombrada como jefa del Comité de Mujeres e Igualdad de Género y Tiffany Cabán como presidenta del Comité de Salud Mental y adicciones.

“Como defensora pública, fui testigo de cómo nuestra ciudad fallaba a nuestros vecinos al tratar las enfermedades mentales y los trastornos por consumo de sustancias como ‘delitos’ en lugar de lo que realmente son: problemas de salud pública”, dijo la política de Queens. “Espero trabajar junto con activistas, colegas y profesionales para ampliar los programas efectivos y garantizar que todos los neoyorquinos reciban atención y un trato digno. Como presidenta, me dedicaré a un principio fundamental: si salva vidas, vale la pena hacerlo”.

La concejal Sandy Nurse será otra de las líderes latinas en el Concejo Municipal, donde manejará el Comité de Derechos Civiles y Humanos, Oswald Feliz, será el presidente del Comité de Seguridad pública, Justin Sánchez, será el jefe del Comité de Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos y la concejal Carmen de la Rosa será la líder del Comité de Tecnología. El concejal Frank Morano será el presidente del Comité de Veteranos, Chris Marte jefe del Subcomité de Uso del Suelo sobre Monumentos Históricos, Ubicaciones Públicas, Resiliencia y Enajenaciones y la concejal Jennifer Gutiérrez llevará las riendas del Subcomité de Educación Infantil Temprana.

En el Comité de Salud fue nombrada la concejal Lynn Schulman, en el de Hospitales Mercedes Narcisse, en el Comité de Educación Superior, Rita Joseph, en Parques y Recreación el líder será Ty Hankerson

y en el de Pequeñas empresas, Shanel Thomas-Henry. Asimismo, la concejal Julie Won, presidirá el Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Joann Ariola el Comité de Bomberos y Emergencias, Crystal Hudson manejará el Comité de Bienestar General, Yusef Salaam, el de Crímenes de odio y Gael Brewer el de Operaciones Gubernamentales, Legislación Estatal y Federal.

El Subcomité de Uso del Suelo sobre Zonificación y Franquicias estará presidido por Farah Louis. El Comité de Normas, Privilegios, Estándares, Ética y Elecciones, lo manejará la concejal Sandra Ung y

James Gennaro, será Presidente del Comité de Protección Ambiental y Zonas Costeras.