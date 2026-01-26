Adolescente de Long Island desaparece tras viajar a Manhattan y surge polémica por Roblox

La desaparición de un adolescente de Long Island mantiene en alerta a autoridades y familias del área metropolitana de Nueva York, luego de que trascendiera que el joven habría planeado encontrarse con alguien conocido a través del videojuego en línea Roblox.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad de las plataformas digitales utilizadas por menores y la necesidad de una supervisión más estricta.

De acuerdo a Fox News, Thomas Medlin, de 15 años, fue visto por última vez el 9 de enero tras salir de su escuela en Stony Brook y viajar solo hasta Manhattan. Desde entonces, no se ha tenido rastro de su paradero, pese a los esfuerzos coordinados entre la policía, voluntarios y familiares que recorren distintos puntos de Long Island y la ciudad de Nueva York.

Un viaje inesperado a Grand Central

Según informó el Departamento de Policía del condado de Suffolk en un comunicado, Thomas salió de la escuela Stony Brook alrededor de las 3:30 p.m. (ET) y “corrió” hasta la estación de tren local, donde abordó un convoy con destino a la estación Grand Central. Las cámaras de vigilancia lo captaron alrededor de las 5:30 p.m. en la terminal ferroviaria de Manhattan, lugar donde fue visto por última vez.

Para sus padres, ese comportamiento resultó completamente inusual. “Nunca se ha separado de nosotros”, dijo entre lágrimas Yan, su madre, a medios locales. “No puedo creer por qué se fue en primer lugar”, agregó James, su padre, quien aseguró que Thomas no había mostrado antes intención de viajar solo a la ciudad.

La policía difundió imágenes del menor para facilitar su identificación y solicitó la colaboración del público. Las autoridades pidieron que cualquier persona con información se comunique con los detectives de la Cuarta Brigada del Departamento de Policía de Suffolk al 631-854-8452.

Búsqueda comunitaria en Long Island y Nueva York

Ante la falta de pistas firmes, familiares y amigos organizaron grupos de búsqueda tanto en Long Island como en distintos barrios de Nueva York. Volantes con la fotografía del adolescente se distribuyeron en estaciones de tren, paradas de autobús y zonas de alta afluencia, mientras las redes sociales amplificaron el llamado.

“Todo el mundo te quiere”, expresó su madre en un mensaje dirigido a su hijo, con la esperanza de que pueda verlo o escuchar sobre él. La comunidad escolar de Stony Brook también se sumó a los esfuerzos, organizando vigilias y cadenas de difusión para mantener el caso en la agenda pública.

El vínculo con Roblox y la respuesta de la empresa

La preocupación aumentó cuando trascendió que Thomas habría conocido a una persona a través de Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes. En ese contexto, un portavoz de la compañía declaró que Roblox “se ha diseñado pensando principalmente en la seguridad” y recordó que ofrece controles parentales que permiten, entre otras funciones, desactivar completamente el chat del juego.

“Estamos profundamente preocupados por este incidente y estamos colaborando con las fuerzas del orden para apoyar su investigación”, afirmó la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. “Contamos con filtros diseñados para bloquear el intercambio de información personal y no permitimos que los usuarios compartan imágenes o videos entre sí. Aunque ningún sistema es perfecto, nuestro compromiso con la seguridad es inquebrantable”.

Días después, los desarrolladores emitieron otro comunicado en el que aseguraron que, según sus datos internos, no existen pruebas de que el contacto que habría motivado el viaje se haya producido dentro de la plataforma. “No hubo intentos de dirigirlo a otra plataforma de comunicación ni intercambio de información fuera del juego, como números de teléfono u otros métodos”, sostuvo la empresa, que reiteró su cooperación con las autoridades.

Un debate que vuelve a escena

El caso de Thomas Medlin se suma a una serie de denuncias recientes de padres preocupados por la seguridad de los menores en entornos digitales. En los últimos meses, Roblox y otras plataformas similares han sido objeto de escrutinio por la supuesta falta de filtros eficaces para evitar interacciones peligrosas.

Especialistas en seguridad digital advierten que, si bien muchas aplicaciones cuentan con herramientas de control parental, estas solo resultan efectivas cuando los adultos las activan y supervisan de manera constante el uso que hacen los menores de internet. Recomiendan, además, mantener conversaciones abiertas con los hijos sobre los riesgos de compartir información personal y acordar reglas claras sobre encuentros con desconocidos.

Mientras continúa la investigación, la policía y expertos en protección infantil insisten en una serie de medidas preventivas: revisar periódicamente las configuraciones de privacidad de los juegos, limitar el uso de chats abiertos, fomentar que los menores informen sobre cualquier interacción que les resulte incómoda y denunciar de inmediato comportamientos sospechosos.

También sugieren acompañar a los adolescentes en su actividad digital sin recurrir únicamente a la vigilancia, promoviendo la confianza y la educación sobre seguridad en línea como herramientas clave para reducir riesgos.

Un caso abierto que mantiene en vilo a la región

Por ahora, la desaparición de Thomas Medlin sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a Long Island y Nueva York. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan analizando registros de transporte, cámaras de seguridad y testimonios que puedan conducir a su localización.

Mientras tanto, su familia espera que la difusión del caso ayude a encontrarlo sano y salvo. La historia del adolescente no solo pone de relieve la angustia de una familia, sino que reabre una conversación urgente sobre cómo proteger a los menores en un mundo cada vez más conectado, donde los límites entre lo virtual y lo real se vuelven difusos.

La comunidad permanece atenta, con la esperanza de que pronto haya noticias que traigan alivio y permitan cerrar este capítulo con un final positivo.

