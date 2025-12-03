Abuso sexual infantil en línea: 5 acusados en todo el país, incluyendo un latino en Queens, Nueva York

Cinco jóvenes, uno de ellos de Queens (NYC), fueron acusados de dirigir una red de explotación infantil en línea que se dirigía a menores en la plataforma Discord y en los populares juegos en línea Roblox y Counter-Strike: Global Offensive, coaccionándolos para que se grabaran realizando actos sexuales, según los federales.

Héctor Bermúdez, de 29 años y residente de Queens conocido como “Fiasco”, formaba parte de un grupo perverso autodenominado “Greggy’s Cult” (“La Secta de Greggy”), según una acusación formal presentada contra él y cuatro coacusados ​​en el Tribunal Federal de Brooklyn ayer martes.

“Los acusados ​​y otros miembros de la Secta de Greggy encontraron víctimas en servidores de Discord o en plataformas de juegos como Roblox y Counter-Strike: Global Offensive”, escribieron los fiscales federales en documentos judiciales. “Los acusados ​​traficaban prolíficamente con pornografía infantil, explotaban sexualmente a menores y lanzaban amenazas interestatales, tanto contra víctimas menores como adultas”.

El grupo, que estuvo activo entre 2019 y 2021, operó su esquema en la plataforma de mensajería Discord y coaccionó a niños de hasta 11 años, a menudo explotando su estado de salud mental o situaciones familiares difíciles, destacó Daily News.

Los presuntos cómplices de Bermúdez incluyen a David Brilhante (28), residente de San Diego (California), también conocido como “Knight” y “CS:GO”; Zachary Dosch (26) residente de Albuquerque (Nuevo México), alias “Moist Nigerian”; Rumaldo Valdez (22), residente de Honolulu (Hawaii), también conocido como “Duck”; y Camden Rodríguez (22) residente de Longmont (Colorado), alias “oHare” y “carroteater”. Se espera que comparezcan ante el tribunal de Brooklyn próximamente.

Al parecer incitaron a los niños a participar en videollamadas, instando a las víctimas a “participar en actos de degradación”, alegan los documentos judiciales. Posteriormente, la red de explotación grabó y tomó capturas de pantalla de esos videos, y los utilizó para acosar y amenazar a sus víctimas, según alegan los federales.

Los videos incluían a jóvenes víctimas pidiendo perdón, afirmando ser “propiedad” de un miembro de la secta Greggy y escribiendo los nombres de los miembros de la red en sus cuerpos o en un cartel hecho a mano, una actividad a la que los conspiradores se referían como “firmas de autógrafos”. También intentaron incriminar a las víctimas adultas como pedófilos, según los federales.

“A la víctima de 11 años le hicieron insertarse un objeto doméstico en el ano en directo en un Discord”, declaró la fiscal federal adjunta Antoinette Rangel en su comparecencia el martes. Incluso instaron a algunas de sus víctimas a abusar de sus hermanos o suicidarse, instándolas a una de ellas a tomar una sobredosis de medicamentos o a colgarse de un ventilador de techo, según alegan los federales.

Bermúdez, a quien los federales dicen también conocer como “Rogue” y “Diablo”, fue procesado el martes en el Tribunal Federal de Brooklyn, donde la jueza magistrada Cheryl Pollak ordenó que lo detuvieran hasta el jueves, para que su abogado pudiera presentar una propuesta de fianza adecuada.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares en el área triestatal

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto. Igualmente ese mes Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

El mes pasado Denzel M. Williams fue arrestado después de que una investigación indicara que presuntamente había violado a un menor de 8 años y compartido videos sexualmente explícitos de la víctima en redes sociales en el norte de Nueva York. En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC).

En otro caso similar, ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

