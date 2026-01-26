Cuánto cuesta ir al Super Bowl LX que será en California

Asistir en persona al Super Bowl LX implicará un gasto mayor al de un fin de semana normal en el Área de la Bahía, pero viajar este año resulta más accesible que en ediciones recientes. Aunque vuelos, hoteles y renta de autos suben de precio, todavía existen alternativas para quienes ajusten fechas y se alojen más lejos del estadio.

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, a aproximadamente una hora de San Francisco.

El interés por el evento ya disparó la demanda: las búsquedas de vuelos al Área de la Bahía aumentaron 51% y las de hoteles 98% al 23 de enero, según datos de Priceline.

Pese al alza, plataformas de viaje señalan que este Super Bowl es relativamente más barato que otros.

“Los grandes eventos como el Super Bowl siempre elevan los precios, pero Santa Clara resulta una opción más económica”, explicó Sarah Kennedy, experta en tendencias de viajes de KAYAK, en un correo electrónico dirigido al portal USA Today.

De acuerdo con la plataforma, el boleto de avión es 19% más barato que el costo para asistir al Super Bowl del año pasado en Nueva Orleans.

Los principales gastos del viaje

Vuelos: el costo promedio de vuelos redondos dentro de Estados Unidos hacia el Área de la Bahía es de $267, lo que representa un incremento de 26%, según Priceline.

Hoteles: las tarifas hoteleras son las que más se disparan. El precio promedio por noche ronda los $310, un aumento de 88%.

Hotels.com advierte que incluso hoteles de dos estrellas han llegado a cobrar hasta 10 veces su tarifa habitual durante el fin de semana del Super Bowl, aunque los precios caen cerca de 90% la semana siguiente.

Renta de autos: el alquiler diario promedio se ubica en $95, un incremento de 54% frente a un fin de semana normal.

Presupuestos estimados según el tipo de viajero

Viajero con presupuesto limitado: puede volar al Aeropuerto Internacional de San Francisco con un costo promedio de $328, rentar auto por $57 al día y hospedarse en un hotel de dos estrellas por alrededor de $279 la noche, generalmente fuera de Santa Clara.

Viajero de rango medio: volar al Aeropuerto de Oakland cuesta en promedio $331, con renta de auto de $61 diarios. Los hoteles de tres estrellas promedian $299 por noche, normalmente en San Francisco o San José.

Viaje de una vez en la vida: la opción más cercana al estadio es volar a San José Mineta International Airport, con boletos alrededor de $348 y renta de auto de $66 diarios. Los hoteles de cuatro estrellas promedian $323 por noche.

Sin embargo, alojamientos a menos de tres millas del estadio han llegado a costar $2,286 por dos noches del 7 al 9 de febrero, según Hotels.com.

Cómo reducir gastos durante el Super Bowl

Alojarse más lejos del estadio: elegir zonas fuera de Santa Clara o volar a aeropuertos alternos, como San Francisco, suele ofrecer tarifas más bajas.

Flexibilidad en fechas: llegar antes o salir después del fin de semana del partido puede ayudar a evitar precios pico.

Monitorear tarifas: Hotels.com señala que el mejor momento para reservar hoteles suele ser unas dos semanas antes del evento, por lo que conviene usar alertas de precio.

En términos generales, un viajero austero puede gastar alrededor de $1,000 por dos días, mientras que un plan más cómodo puede superar los $3,000, sin contar boletos para el partido, comidas ni otros gastos.

