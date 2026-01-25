Atletas cuestionan a ICE y condenan asesinato de Alex Pretti durante operativo en Minneapolis

Atletas y figuras influyentes del deporte en Estados Unidos reaccionaron con dureza a la muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años que fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis.

Por medio de las redes sociales, distintas personalidades del deporte en Estados Unidos alzaron la voz para criticar la muerte de Pretti que se convirtió en la segunda muerte a manos de ICE en menos de un mes en Minnesota.

Tras el asesinato que ha conmocionado al país, la NBA decidió posponer el partido entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves para “priorizar la seguridad”. Ahora se jugará este domingo.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5 — NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026

Horas después, la exestrella del baloncesto, Charles Barkley, opinó sobre lo sucedido. “Alguien tiene que dar un paso al frente y actuar como un adulto. Dos personas han muerto sin motivo alguno, y es sencillamente triste”, dijo en el programa Tip Off de ESPN.

"Somebody's gotta step up and be adults… Two people have died for no reason, and it's just sad."

– Charles Barkley on ICE shootings



Charles, Renee Good disrupted an ICE investigation & hit a federal agent with her car trying to flee the scene… The other anti-ICE protestor was… pic.twitter.com/FjrmuQIj22 — Jon Root (@JonnyRoot_) January 24, 2026

En este sentido, la estrella de WNBA, Angel Reese, no emitió una opinión directa sobre el incidente, aunque sí reaccionó. La jugadora utilizó su cuenta en X para escribir asegurar que se encontraba orando por Estados Unidos.

Praying for our country🥺🙏🏽 — Angel Reese (@Reese10Angel) January 24, 2026

La contundencia de Barkley también la tuvo Isaiah Thomas. El exjugador de la NBA criticó duramente a ICE y destacó en su opinión la desproporción del uso de la fuerza.

“Seis tipos dándole una paliza a una sola persona y luego matándola. Que se jodan los agentes de ICE. Seis contra uno, y aun así disparan y matan a alguien. Lo superaban en número y decidieron matarlo como si fuera un videojuego, y él puede recuperar su vida”, escribió en X.

6 guys beating the shit outta ONE person then KILLING him!! Fuck the ICE agents. 6 against one and yall still shoot and kill somebody. Yall had him out numbered and decided to KILL him like it was a video game and he can just he his life back smh — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 24, 2026

Otro de los atletas que se sumó al debate en redes sociales sobre la muerte de Pretti a manos de ICE fue la estrella de Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, quien calificó como asesinato la acción de los agentes.

Alex Pretti was murdered. — Tyrese Haliburton (@Hali) January 25, 2026

Los asesinatos de ICE en Minneapolis

Alex Pretti, enfermero de 37 años, murió tras recibir varios disparos por parte de un agente de ICE. Todo empezó a las 09:05 hora local cuando agentes federales realizaban una operación contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

A chuma se le atribuyen antecedentes de agresión doméstica y alteración del orden público, según explicó en rueda de prensa Greg Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza.

La versión de las autoridades y gobierno, es que durante el operativo Pretti supuestamente se acercó con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente, por lo que el agente disparó en defensa propia.

La muerte de Pretti quedó grabada en video desde diferentes ángulos y se ha vuelto tendencia en redes sociales. Un caso casi calcado ocurrió el pasado 7 de enero, cuando una mujer murió después de que un agente de ICE le disparara.

Renee Good, de 37 años, estaba dentro de su vehículo y en medio de un altercado durante una operación migratoria en Minneapolis fue asesinada. El hecho quedó grabado en video y ha generado un profundo malestar en Estados Unidos.



