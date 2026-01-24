NBA pospone duelo de Timberwolves y Warriors tras asesinato de hombre a manos de la ICE

La violencia ha vuelto a sacudir las calles de Minneapolis, obligando a la NBA a tomar una medida drástica y de última hora.

El esperado encuentro entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, programado para la noche de este sábado 24 de enero, ha sido oficialmente posponer tras confirmarse un tiroteo fatal en la ciudad que ha involucrado a agentes federales.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría tanto para los aficionados que se dirigían al Target Center como para dos franquicias que se juegan mucho en la clasificación del Oeste.

La liga priorizó la seguridad

La decisión de la NBA no responde a un hecho aislado. Según los informes locales, un hombre ha muerto este sábado tras un enfrentamiento con agentes federales.

El dato alarmante es que se trata del segundo tiroteo de estas características en una semana y el tercero en lo que va de mes en la ciudad.

Ante la escalada de tensión y el despliegue policial en la zona, la liga emitió un comunicado contundente: “La decisión se tomó para priorizar la seguridad y protección de la comunidad de Minneapolis”.

La NBA se ha movido rápido para encajar el partido en el calendario. El duelo ha sido reprogramado para mañana, domingo 25 de enero.

Más allá de la crónica negra, el aplazamiento añade tensión deportiva. No es un partido cualquiera: se enfrentan el séptimo contra el octavo de la Conferencia Oeste.

Ambos equipos luchan por evitar el Play-in y asegurar una plaza directa en la postemporada. Los Wolves llegaban tras una racha mixta (victoria ante los Jazz, derrota ante los Bulls), mientras que los Warriors de Stephen Curry buscaban recortar distancias en la tabla.

