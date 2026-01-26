¿Es beneficioso tener solo una tarjeta de crédito?

Tener una sola tarjeta de crédito puede parecer una forma sencilla de mantener el control de tus finanzas. Sin embargo, desde el punto de vista del crédito y de los beneficios económicos, esta decisión tiene ventajas y desventajas que conviene conocer antes de asumir que menos es mejor.

Menos recompensas por tu dinero

Usar una sola tarjeta para todos tus gastos suele significar perder recompensas. Hoy en día, muchas tarjetas ofrecen beneficios elevados en categorías específicas, como 5% de reembolso en supermercados, gasolina o viajes.

Una sola tarjeta rara vez cubre todas esas categorías con las mejores tasas.

Por ejemplo, si una persona gasta $30,000 al año con una tarjeta que devuelve 1%, obtiene $300.

En cambio, combinando dos tarjetas que en promedio devuelvan entre 2% y 3%, las recompensas subirían a entre $600 y $900 al año.

Es decir, el doble o incluso el triple, solo por distribuir los pagos de forma estratégica.

Mayor riesgo en el uso de tu crédito

El uso de crédito –conocido como ‘utilización’– es uno de los factores más importantes para la calificación crediticia. Representa el porcentaje del crédito disponible que estás usando.

Con una sola tarjeta, cualquier saldo puede elevar rápidamente ese porcentaje. Por ejemplo, una tarjeta con un límite de $5,000 y un saldo de $2,000 implica una utilización del 40%.

En cambio, si esa misma deuda se reparte en dos tarjetas con límites de $5,000 cada una, la utilización total baja al 20%.

Esto suele ser mejor visto por los modelos de crédito, incluso si siempre pagas a tiempo.

Sin respaldo ante imprevistos

Perder una tarjeta, que sea bloqueada por actividad sospechosa o alcanzar el límite temporal puede convertirse en un problema serio si no tienes otra opción de pago.

Contar con una segunda tarjeta, incluso sin cuota anual, funciona como un plan de respaldo que puede sacarte de apuros en situaciones cotidianas.

Un historial crediticio más limitado

Tener solo una cuenta de crédito puede hacer que tu perfil se vea ‘delgado’ ante los prestamistas.

Ellos suelen preferir historiales con más profundidad y variedad, siempre que se manejen de forma responsable.

No se trata de acumular muchas tarjetas, sino de diversificar poco a poco. Abrir una o dos adicionales con el tiempo, usarlas con moderación y pagarlas puntualmente puede fortalecer tu perfil, algo especialmente útil cuando solicitas créditos grandes como una hipoteca.

Cuando una sola tarjeta sí puede funcionar

Si actualmente usas una sola tarjeta, llevas tus finanzas en orden, pagas a tiempo y ese esquema te ayuda a no gastar de más, no es obligatorio cambiarlo. Para algunas personas, la simplicidad también tiene valor.

La clave está en saber que mantener solo una tarjeta es una elección consciente, no necesariamente la opción más eficiente para todos.

