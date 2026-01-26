Hombre agrede a congresista demócrata en el Festival de Cine de Sundance y le grita que Trump lo deportará

El representante demócrata por Florida, Maxwell Alejandro Frost, denunció en sus redes sociales que sufrió un ataque motivado por odio racial y sus posturas políticas en una fiesta privada en el marco del Festival de Cine de Sundance, cuyo presunto agresor ya fue arrestado.

El suceso ocurrió en el establecimiento High West Saloon, donde se celebraba un evento privado. Según los informes policiales, el sospechoso, identificado como Christian Young, de 28 años, intentó acceder al lugar sin autorización. Tras ser rechazado inicialmente en la entrada, Young ingresó ilegalmente al recinto y confrontó al legislador.

“Un hombre me agredió en el Festival de Sundance. Me amenazó con deportarme antes de golpearme en la cara. Se le oyó gritar comentarios racistas mientras huía ebrio. El individuo fue arrestado”, declaró el congresista Frost, de 29 años a través de su cuenta en X.

Last night, I was assaulted by a man at Sundance Festival who told me that Trump was going to deport me before he punched me in the face. He was heard screaming racist remarks as he drunkenly ran off. The individual was arrested and I am okay.



Cargos contra el detenido y detalles de la agresión

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio The Hollywood Reporter, durante el altercado el agresor profirió consignas sobre su identidad racial, gritando que estaba orgulloso de ser “blanco”. Además del ataque al congresista, las autoridades señalan que Young agredió a una mujer presente en la reunión antes de ser interceptado por el personal de seguridad del local.

En tal sentido, Young fue trasladado a la Cárcel del Condado de Summit. El sujeto enfrenta cargos formales por robo con agravantes y agresión simple. El personal de seguridad del evento mantuvo bajo custodia al individuo hasta la llegada de los oficiales de la policía de Park City.

Estado actual del congresista Frost

Frost confirmó que se encuentra bien físicamente y agradeció públicamente la rápida intervención de los cuerpos de seguridad. Por su parte, la organización del Festival de Cine de Sundance emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.

“Condenamos enérgicamente la agresión de anoche y repudiamos cualquier forma de violencia, acoso e incitación al odio. Si bien el incidente ocurrió en un evento no afiliado al festival, este comportamiento es intolerable y contradice nuestros valores de mantener un ambiente acogedor e inspirador para todos nuestros asistentes”, apuntó la organización.

