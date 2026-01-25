Juez de Minnesota ordena a funcionarios de Trump preservar evidencias del tiroteo contra Alex Pretti

Un juez federal de Minnesota emitió una orden judicial esta madrugada para evitar que el Gobierno de los Donald Trump elimine o modifique pruebas relacionadas con la muerte de Alex Pretti.

La decisión responde a una demanda de urgencia presentada por autoridades estatales tras el incidente ocurrido el sábado durante una operación federal.

​El juez Eric Tostrud dictaminó que los funcionarios federales no podrán deshacerse de ningún material relacionado con el suceso, informó NBC News.

​“Cualquier evidencia que los Demandados y aquellos que trabajan en su nombre retiraron de la escena y/o evidencia que los Demandados tomaron bajo su custodia exclusiva”, señaló Tostrud.

La orden fue impulsada por el fiscal general de Minnesota, la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin y la Oficina de Aprehensión Criminal del estado. Los demandantes alegan que varios elementos de prueba fueron retirados del lugar del tiroteo por agentes federales.

Versiones sobre el trágico incidente

Desde el Gobierno sostienen que los agentes actuaron en defensa propia. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que Pretti “se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. con una pistola semiautomática de 9 milímetros”.

Por su parte, el presidente Donald Trump difundió una imagen del supuesto armamento, mientras que el subjefe de gabinete, Stephen Miller, aseguró que Pretti “intentó asesinar a agentes federales”.

Pese a este relato, un análisis de NBC News sobre cuatro grabaciones de testigos presenciales contradice la versión oficial. Según este reporte, los videos no muestran a Pretti armado, sino interviniendo para auxiliar a una persona que había sido empujada por los agentes antes del desenlace fatal.

Investigación por posible conducta criminal por parte de los agentes

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, confirmó que se iniciará un proceso de revisión legal sobre la actuación de las fuerzas federales.

“Nuestra oficina tiene jurisdicción para revisar este asunto en busca de una posible conducta criminal por parte de los agentes federales involucrados y así lo haremos“, declaró Moriarti.

Mientras tanto, se programó una audiencia formal en el tribunal federal de Minnesota para el próximo lunes, donde se discutirán los detalles de la custodia de las pruebas y el desarrollo de la investigación..

